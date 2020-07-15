Linux 深度操作系统平板版曝光

IT之家7月15日消息 深度操作系统官方微博晒出了一张图，显示平板电脑和桌面台式机上的深度操作系统界面，暗示深度系统也将推出平板版系统，并且支持多终端协同。

IT之家此前报道，deepin是一个致力于为全球用户提供美观易用、安全稳定的Linux发行版，支持全球33种语言，累计下载量超过8000万次，拥有遍及6大洲33个国家的105个镜像站点，在国际Linux发行版排行榜中稳居前十。