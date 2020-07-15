紫光国微将为工信部工业互联网项目提供芯片

IT之家 7 月 15 日消息 据紫光国微官方微信公众号消息，近日，由紫光国微牵头，联合紫光展锐、紫光云等多家企业，中标中国工业和信息化部信息通信管理局 “2020 年工业互联网创新发展工程 -- 规模化工业互联网标识新连接平台”项目。

该项目建设包括可信标识载体及可信交互技术、可信标识数据采集与解析平台，和在此之上构建的行业应用。其中，紫光国微将提供依托安全芯片构建的各种形态的可信标识载体，包括 UICC 物联网卡、5G 超级 SIM 卡和集成了安全芯片的模组与终端等，赋予设备唯一的 “身份证”，提供硬件安全防护能力，其双向认证的互信通讯机制提升了工业互联网基础设施安全能力，保障标识数据和数据通讯的安全。同时，借助可信标识载体的采集与解析技术，提供安全可靠的平台服务，助力工业互联网创新应用在更多行业实现规模化推广。

IT之家了解到，今年，国家颁布了”新基建 “战略，明确了产业转型升级的新方向，涉及 5G、人工智能等多个领域。其中，作为新基建的关键组成部分，工业互联网是满足工业智能化发展需求的关键网络基础设施，在推动产业数字化转型、释放经济发展新动能等方面作用凸显。工信部数据显示，2019 年我国工业互联网产业规模达到 4800 亿元，为国民经济带来近 2 万亿元的增长。截至 2020 年 1 月，工业互联网标识注册总量突破 20 亿，覆盖钢铁、电子、医药等 19 个行业。