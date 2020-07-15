竞争太激烈，消息称三星将把光学防抖功能引入中端机

IT之家 7 月 15 日消息 两个月前有报道称，三星正在考虑将光学防抖功能引入中端手机，这意味着 Galaxy A 机型将迎来这一功能。

韩媒 Thelec 的一份新报告显示，2021 年 Galaxy A 系列的顶配机型将成为三星首批获得 OIS 功能的中端机，这意味着 Galaxy A72 应该会支持这一功能。

光学防抖技术可以消除模糊，使照片和视频更加清晰。原理是安装在相机上的陀螺仪使镜头的移动方向与设备的移动方向相反，这样就可以消除镜头抖动，从而获得更清晰的图像。此外，配合软件处理，以进一步改善效果。

三星之前可能不会在中端设备中加入这一功能，因为这一领域的利润率已经很低。然而，在过去的六个月里，市场已经发生了显著变化。

Galaxy S20 系列的销售是低迷的，这已经不是什么秘密。对三星来说，拥有一个强大的、极具竞争力的中端产品阵容比以往任何时候都重要。并且三星在中端机领域继续面临着中国厂商的激烈竞争，而苹果推出 399 美元的 iPhone SE 也雪上添霜。

IT之家了解到，Galaxy A71 的继任者很可能被称为 Galaxy A72，将是 2021 年获得 OIS 功能的手机之一。