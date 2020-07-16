谷歌 Gmail 中添加视频通话和聊天功能，挑战 Slack 和 Zoom

据外媒报道，谷歌正在向 Gmail 企业版中整合更多功能，让用户在使用这些功能时不必离开 Gmail，从而避免企业员工切换至 Slack 和 Zoom 等其他服务。

这是谷歌发展云业务的重要考量，该业务是对谷歌广告业务的有力补充。第一季度，新冠病毒疫情影响了谷歌的广告收入，但随着学校和办公室的关闭，人们开始更多地依赖数字服务去交流。因此，谷歌 Meet 等服务也被更多地接受。

目前，企业客户可以在 Gmail 中直接访问 Meet，此外还可以使用团队协作工具谷歌 Docs 和 Chats。2018 年谷歌也曾这样做，当时在 Gmail 中集成了精简版谷歌日历和待办事项应用谷歌 Keep。

在这种增强版的 Gmail 中，如果人们正在聊天，同时想要就一个文档展开协作，那么可以通过谷歌 Docs 进行实时协作。本周二，谷歌副总裁、曾经供职于微软的哈维尔 · 索特罗（Javier Soltero）在接受采访时表示，Gmail 不会是类似微软产品的 “低保真宇宙或平行宇宙”，微软的网络版办公应用要比本地版少大量功能。

尽管 Gmail 很受欢迎，拥有 15 亿用户，但微软 Office 仍然要比谷歌办公套件 G Suite 更流行。G Suite 目前有 600 万企业客户，而索特罗希望扭转这样的局面。他表示，公司将努力为个人用户和企业客户梳理好产品组合。

他还表示，谷歌已经加快了在聊天和视频通话方面的工作，谷歌需要在这两个领域取得大的进展。

谷歌 Chats 工具是 Slack 的替代选择，目前用户可以在 Gmail 内接收共享任务。此外，通过谷歌 Meet 主持视频会议的人将可以决定哪些参会者可以共享自己的屏幕。谷歌 Meet 是 Zoom 的竞争对手。当主持人在 Meet 中拒绝某人参加视频会议后，除非重新发出新邀请，否则这个用户将无法接入会议。

谷歌发言人表示，G Suite 的客户可以自主选择是否使用这些新应用，而谷歌的员工也将考虑如何将这些新应用推给个人用户。