英雄联盟官方处罚 VG leyan、iG 南风：罚款 3 万，禁赛一场

IT之家7月16日消息 近期，VG 俱乐部卢崛选手（ID：Leyan）及 IG 俱乐部苏志林选手（ID：Southwind）在个人直播间直播时使用了不文明用语。今日，英雄联盟赛事官方公布了《关于部分选手不文明用语的处罚公告》。

IT之家了解到，公告指出，英雄联盟职业赛事纪律管理团队关注到该情况，并认为英雄联盟电竞职业选手应当承担起青少年的榜样作用，规范言行，呈现电竞选手积极、正向、阳光的公众形象；同时，俱乐部有义务管理及监督选手的言行，引导选手建立正确的价值观。

公告表示，综合考虑实际情况，依据《英雄联盟职业联赛比赛规则》《LPL 惩罚细则》中相关条款，英雄联盟职业赛事纪律管理团队处罚如下：