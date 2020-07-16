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英雄联盟官方处罚 VG leyan、iG 南风：罚款 3 万，禁赛一场

2020/7/16 15:02:39来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月16日消息 近期，VG 俱乐部卢崛选手（ID：Leyan）及 IG 俱乐部苏志林选手（ID：Southwind）在个人直播间直播时使用了不文明用语。今日，英雄联盟赛事官方公布了《关于部分选手不文明用语的处罚公告》

IT之家了解到，公告指出，英雄联盟职业赛事纪律管理团队关注到该情况，并认为英雄联盟电竞职业选手应当承担起青少年的榜样作用，规范言行，呈现电竞选手积极、正向、阳光的公众形象；同时，俱乐部有义务管理及监督选手的言行，引导选手建立正确的价值观。

公告表示，综合考虑实际情况，依据《英雄联盟职业联赛比赛规则》《LPL 惩罚细则》中相关条款，英雄联盟职业赛事纪律管理团队处罚如下：

  • 对卢崛选手（ID：Leyan）处以禁赛一场（即：7 月 19 日对阵 TES 的 BO3，Leyan 选手被禁止上场）和罚款人民币 30,000 元；

  • 对 VG 俱乐部处以罚款人民币 20,000 元；

  • 对苏志林选手（ID：Southwind）处以禁赛一场（即：7 月 16 日对阵 LNG 的 BO3，Southwind 选手被禁止上场）和罚款人民币 30,000 元；

  • 对 IG 俱乐部处以罚款人民币 20,000 元。

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关键词：英雄联盟

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