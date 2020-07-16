【IT之家评测室】荣耀 MagicBook Pro 锐龙版体验：满足工作轻娱乐的新一代效率神器

荣耀 MagicBook 系列笔记本推出之后受到不少年轻的学生群体以及初入职场的白领追捧，为了区分不同用户的使用需求，荣耀在 2019 年推出过荣耀 MagicBook Pro 锐龙版产品，以满足市面上对于大屏轻薄 PC 产品的需求。



随着 AMD 升级换代，全新的锐龙 4000H 系列标压处理器，荣耀 MagicBook Pro 锐龙版产品也迎来了一波更新，全新升级的荣耀 MagicBook Pro 锐龙版可选 AMD R5-4600H 和 R7-4800H 处理器，屏幕方面则延续了 16.1 英寸 IPS 理想屏幕。

IT之家已经拿到了荣耀 MagicBook Pro 锐龙版的 R7-4800H 版本，一起来看一看升级后的荣耀 MagicBook Pro 锐龙版有哪些新的亮点。

外观

荣耀 MagicBook Pro 锐龙版延续了初代产品时尚的铝合金金属机身，配色上还有冰河银和星空灰可选，IT之家拿到的是冰河银款，这款荣耀 MagicBook Pro 锐龙版外观经典低调，各种场合都非常的耐看，A 面整洁，荣耀的 “HONOR”标志位于其中。

翻开荣耀 MagicBook Pro 锐龙版，映入眼帘的则是荣耀 MagicBook Pro 锐龙版 16.1 英寸的理想屏，这块屏幕分辨率为 1920x1080，对比度达到 1000:1，亮度最高为 300nit，色域覆盖了 100% sRGB。

为了更好的保护用眼健康，荣耀 MagicBook Pro 锐龙版内置护眼模式，用户可以通过专门的护眼模式窗口调节屏幕色温，提供默认、暖色和冷色三种色温调节选项。

荣耀 MagicBook Pro 锐龙版同时获得国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心认证和德国莱茵无频闪认证，有效降低蓝光，并感觉不到频闪，所以更加保护眼睛。

荣耀 MagicBook Pro 锐龙版键盘区域与上一代产品一致，键盘支持三级背光调节，方便在光线条件不好的情况下使用。此次荣耀 MagicBook Pro 锐龙版在键盘功能上进行了一次调整，通过按下 Fn+P 快捷键可以快速调起高能模式，这项模式可以应对更多重负载场景下系统及软件对硬件高性能的需要。

触控板区域则非常宽大，这样能进行的操作更多，没有因为触控板过小而出现的束缚感。

在荣耀 MagicBook Pro 锐龙版功能区键盘中央位置隐藏有一颗摄像头，这一设计在最近的荣耀 MagicBook 系列笔记本中均得到很好的延续，隐藏式摄像头的设计保证摄像头的隐私安全，同时也能让屏幕区域更加简洁。

荣耀 MagicBook Pro 锐龙版键盘区两侧则是立体声双扬声器，扬声器表面的金属网采用约 0.5 毫米精密打孔，能更好的传递声音。

在荣耀 MagicBook Pro 锐龙版右侧扬声器的上方有一颗电源键，这颗电源键采用了指纹与电源结合的方式，能够一键迅速开机，减少输入密码时间。另外黑色的按键设计与扬声器融为一体，能进一步的保证荣耀 MagicBook Pro 锐龙版 C 面的整洁。

荣耀 MagicBook Pro 锐龙版 C 面的右下角掌托部分有着荣耀 Magic-Link 标签，通过与荣耀手机设备联动，可实现多屏协同等功能，打通手机与 PC 之间的界限，快速在手机与 PC 之间进行数据共享。

荣耀 MagicBook Pro 锐龙版搭载鲨鱼鳍双风扇 2.0 版本，风扇最大转速达到 5800 转，可以快速的实现热量传导，高效散热。荣耀 MagicBook Pro 标配 56Wh 电池，配合 65W 电源适配器，可以快速实现电量补充，同时这个 65W 的适配器也可以实现荣耀 / 华为部分手机快速充电。

接口方面，荣耀 MagicBook Pro 锐龙版拥有 3 个 USB 3.2 Gen 1 接口、1 个 HDMI 2.0 接口、1 个全功能的 USB-C 接口和 1 个 3.5 毫米耳机孔麦克风二合一接口，这些接口足够满足我们日常使用，同时也可以实现稳定高效的拓展需求。接下来我们通过具体的硬件体验，来看看荣耀 MagicBook Pro 锐龙版表现如何。

性能

荣耀 MagicBook Pro 锐龙版采用了 AMD 最新的锐龙 4000H 高性能处理器，IT之家拿到的这款搭载 R7-4800H 处理器，这款处理器采用了 7 纳米工艺制程，8 核 16 线程架构，基频为 2.9GHz，加速频率为 4.2GHz，TDP 为 45W，cTDP 为 35-54W，厂商可以根据实际散热结构对 TDP 进行浮动调整，以达到更好的能耗比。

作为一款炙手可热的神 U，R7-4800H 一经推出就收获了不少拥趸，强劲的性能表现，更低的功耗以及更高的性价比，这无疑成为更多笔记本用户心中的选择。

相比于上一代荣耀 MagicBook Pro 锐龙版搭载的 R7-3750H，这次荣耀 MagicBook Pro 锐龙版在处理器上的提升非常的显著。显卡方面，荣耀 MagicBook Pro 锐龙版采用的是 AMD RadeonGraphics。

内存方面，此次荣耀 MagicBook Pro 锐龙版全线采用了 16GB DDR4 双通道内存；存储方面，荣耀 MagicBook Pro 锐龙版则搭载 512GB 的 PCIe SSD，速度更快。

系统及其他软件方面，荣耀 MagicBook Pro 锐龙版出厂预装 Windows 10，同时预装了正版 Office 软件。

针对 CPU 部分，IT之家对荣耀 MagicBook Pro 锐龙版进行跑分测试，其 Cinebench R15 单核跑分为 181 cb，多核跑分为 1572cb；Cinebench R20 单核跑分为 488 分，多核跑分为 3839 分。这在笔记本产品中算是非常不错的水平了。

在 Geekbench 跑分中，荣耀 Magicbook Pro 锐龙版搭载的 R7-4800H 处理器 Geekbench 4 单核跑分为 5138 分，多核跑分为 27801 分；Geekbench 5 单核跑分为 1156 分，多核跑分为 7000 分。

在 V-Ray Benchmark 渲染跑分：

显卡方面，荣耀 MagicBook Pro 锐龙版采用的是 AMD Radeon Graphics，其采用 7 纳米工艺，拥有 448 个流处理器，128bit 显存位宽，512MB GDDR4 显存，核心频率 1600MHz，显存频率 1333MHz。

荣耀 MagicBook Pro 锐龙版并不是定位游戏本，因此我们对显卡性能要求其实并不高，能完成常规的办公娱乐以及诸如《英雄联盟》、《炉石传说》等主流网络游戏即可。这里IT之家首先使用 3DMark 面向笔记本产品的 Night Raid 和 Sky Diver 进行跑分。荣耀 MagicBook Pro 锐龙版 Night Raid 跑分为 12928，Sky Diver 跑分为 9563 分，这一成绩已经是相当不错。

IT之家在实际体验中使用了《英雄联盟》以及《炉石传说》两款游戏对荣耀 MagicBook Pro 锐龙版进行体验，实测两款游戏在默认最高画质下均能流畅运行，《英雄联盟》平均帧率约为 140 帧。

接下来，我们使用 AIDA 64 和 Furmark 甜甜圈测试对荣耀 MagicBook Pro 锐龙版进行压力测试。整个测试过程约 40 分钟，在测试中我们看到，荣耀 MagicBook Pro 锐龙版的峰值功耗为 40W，显卡的峰值功耗为 45W。整体散热情况良好，仅有键盘区上半区靠近散热孔位置稍微温热，但在可接受范围之内。

荣耀 MagicBook Pro 锐龙版延续了上一代手机与 PC 之间智慧互传的能力，通过多屏协同，PC 可以快速高效的与荣耀 / 华为手机设备进行文档、图片、视频传输，并共享手机和 PC 的硬件资源，实现跨系统、跨平台高效操作。

荣耀手机与 MagicBook Pro 锐龙版连接后，可以在笔记本上打开手机的文件、图片，也可以浏览 App 内容，手机可以利用 PC 键盘、扬声器等外设实现文档编辑与保存、音频播放等操作。

配合荣耀 MagicBook Pro 锐龙版的多屏协同功能，荣耀手机可以在 PC 端接听手机来电，也可以利用电脑端隐藏式的摄像头实现微信视频，真正做到手机、PC 合二为一。

总结

全新的荣耀 MagicBook Pro 锐龙版无疑是让人非常惊喜的，AMD 锐龙 4000H 高性能处理器的升级，让荣耀 MagicBook Pro 锐龙版如虎添翼。最高 8 核 16 线程的 R7-4800H 的加持，让荣耀 MagicBook Pro 锐龙版有了更多潜能发挥。

荣耀 MagicBook Pro 锐龙版薄约 16.9 毫米，轻至 1.7Kg，高强度的铝合金材料金属机身，经典低调的外观，无论是日常 Office 办公还是简单的图像处理，荣耀 MagicBook Pro 锐龙版都能很好的应对，全功能 USB-C 接口、USB 3.2 Gen 1 接口、HDMI 2.0 接口，这些时下最为前沿的拓展技术，荣耀 MagicBook Pro 锐龙版都支持，丰富的拓展也能让你很好的应对各种场景的使用需求。即便是忙完工作，也可以利用闲暇时光与好友一起畅游主流网游。

如果你是对笔记本生产力有一定要求的大学生群体或者在职场打拼多年的白领一族，那么荣耀 MagicBook Pro 锐龙版一定非常对你的口味。