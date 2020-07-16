台积电：3nm 制程预计 2021 年风险量产，2022 年下半年量产

IT之家 7 月 16 日消息 今日下午，台积电二季度业绩说明会上，台积电方面透露，其 3nm 制程预计 2021 年风险量产，2022 年下半年量产，3nm 相比 5nm 工艺将带来 70% 的密度提升、10%-15% 的速率增益和 20-25% 的功率提升。

台积电今天发布了截至 6 月 30 日的 2020 财年第二季度财报。财报显示，台积电第二季度合并营收为 3106.99 亿元 (新台币，下同)(约合 105.40 亿美元)，较上年同期的 2409.99 亿元增长 28.9%；净利润为 1208.22 亿元 (约合 40.99 亿美元)，较上年同期的 667.65 亿元增长 81.0%。

IT之家了解到，台积电在财务报告中，列出了营收的工艺来源比例和平台的来源比例。工艺来源中，只列举了 7nm 及以上工艺所贡献的营收比例，并未披露 5nm 工艺的营收状况，也未有以其他所代表的营收。

从台积电各类工艺所贡献的营收来看，16nm 和 7nm 工艺仍是他们营收的主要来源，16nm 工艺贡献了他们二季度 18% 的营收，7nm 工艺则是贡献了 36%，是他们主要的第一大来源，两项工艺合计贡献了台积电二季度 54% 的营收。28nm 是另一项营收超过 10% 的工艺，在二季度营收中所占的比例为 14%。