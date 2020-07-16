消息称特斯拉拟关闭加州弗里蒙特超级工厂以升级设施

据外媒报道，特斯拉计划关闭加利福尼亚州弗里蒙特（Fremont）工厂以便升级。

根据业内出版物 Electrek 的报道，当特斯拉在今年 3 月因新冠病毒疫情而不得不关闭这家工厂时，该公司决定利用此次关厂的机会来升级设施，包括为一条新的流水线增建一种帐篷状结构等。

报道称：“这种策略效仿了特斯拉著名的 GA4 流水线，这条带有帐篷状结构的流水线是在 2018 年建成的。当时，特斯拉因这种不同寻常的做法而备受批评，但那条新流水线帮助特斯拉将 Model 3 的每周产量提高到了 5000 辆，加速了该公司的增长。自 3 月以来，特斯拉的 GA4 流水线一直专注于制造 Model Y 汽车，而不是 Model 3。”

Electrek 还在报道中称，多家中国媒体都报道了特斯拉将在中国开设第二家工厂的传闻，并援引公司内部人士透露的消息称，特斯拉工人感染新冠肺炎的风险激增，主要是在弗里蒙特工厂。

此外，得克萨斯县政府承诺将向特斯拉提供数百万美元的税收减免，希望该公司在奥斯汀（Austin）机场附近建立下一座 “超级工厂”。

上周，基于特斯拉的第二季度产量和出货量数据，对该股持有最悲观立场的华尔街分析师、摩根大通的瑞安 · 布林克曼（Ryan Brinkman）将其目标价从 275 美元上调至 295 美元，但仍将其评级维持在 “减持”不变。布林克曼还援引特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）最近向公司员工发出的一封电子邮件指出：“（特斯拉想要实现）盈亏平衡看起来很难。”

截至周三收盘，特斯拉股价大涨 1.93%，报 1546.01 美元，远高于布林克曼给出的目标价。