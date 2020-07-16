欧盟最高法院驳回欧美数据传输机制，严厉谴责美国监听

7 月 16 日消息，据外媒报道，当地时间周四，欧盟最高法院对美国的监听行为进行了严厉谴责，并推翻了所谓的《欧美隐私护盾》(Privacy Shield)协定，这是欧盟与美国之间传输数据的一种关键机制。

此案涉及两部截然不同的法律制度之间的冲突，它们都与人们的数字数据密切相关：：一方是美国的监控法，另一方则是欧盟的数据和隐私保护。其中，美国通常将数字监控放在首位，并在多项立法支持下拥有更广泛的数据收集和使用权力，这与赋予公民隐私权和数据保护权的欧洲法律直接冲突。

与此同时，此案还直接涉及 Facebook，具体的问题是围绕这家社交网络 (和许多其他公司)用于处理美国地区用户数据的欧洲数据传输机制——示范合同条款的合法性问题。

通过将示范合同条款纳入到数据传收双方之间所订立的合同中，可确保个人数据从欧洲经济区传输到其他未被欧盟委员会认定为可为个人数据提供充分保护的国家 / 地区时能够得到保护。

而欧盟法院的裁决意味着，Facebook 和数千家像大西洋彼岸传输商业数据的公司日常运营可能受到影响。

2015 年底，奥地利隐私活动人士马克斯 · 施雷姆斯 (Max Schrems)向 Facebook 使用 SCC 提出了挑战，要求爱尔兰数据保护委员会 (DPC)暂停 Facebook 使用示范合同条款。爱尔兰法官随后将大量微妙的法律问题提交给欧洲最高法院，直到其做出最终裁决。《欧美隐私护盾》协定于 2016 年被采用，以取代另一份被称为《安全港》的协议。

欧盟法院在裁决中表示，“美国国内法律对该国公共部门获取和使用从欧盟传输的数据的限制”，意味着欧盟公民的数据无法保证安全。该裁决不能上诉。