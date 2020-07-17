苹果三里屯新店今日 10 点开业：店面扩大一倍多，设计融合北京特色

7 月 17 日，苹果 Apple Store 三里屯新店正式开业迎客，该零售店位于三里屯太古里南区，与已经闭店的旧零售店相邻，空间也相比之前的零售店扩大了一倍多，并在设计上充分考虑本土文化，融合北京特色。

三里屯是苹果在中国区的第一家零售店，旧门店于 2008 年 7 月 19 日开业，由最初的 52 名团队成员开启了苹果在中国的零售之旅。随着苹果在中国区业务逐渐壮大，自这家零售店开设以来，已经接待了超过 2200 万顾客，这一数字相当于北京的每一位市民都光顾过这家零售店，不过由于旧门店面积有限，承载过多顾客略显拥挤，一些苹果最新的功能区、体验区也不能增添设置。

因此出于整个店面的体验与服务的升级，苹果选择在旧店相邻的更大建筑内建立全新 Apple 三里屯，这家零售店采用目前苹果在全球的最新零售店设计规范，同时在开店日还采用灵感来自中国传统艺术景泰蓝和宝相花的创作进行装潢，店内 Genius Grove 天才园种植的绿植也选取了北京市市树——国槐，本土气息浓厚。

全新 Apple 三里屯与众多 Apple Store 一样，都选择通体玻璃作为外墙材质，本次高达 10 米的玻璃幕墙在中国厦门制造，通过在不同位置设置通体玻璃，可以将店内外的景观融为一体；地面则采用来自中国山东巴东的芝麻白花岗岩；屋顶由大型 3D 不锈钢面板所覆盖。全新 Apple 三里屯是亚太地区第一家采用集成太阳能电池组的零售店，可以为门店提供电力。

在门店内部，顾客区域主要分为两层，一层是零售、体验区，iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods 等苹果产品都在大厅展出，顾客可以直接上手体验，与店员交流选购；同时一层还设有 Boardroom 商谈室，用来服务企业家、开发者和其他中小企业客户获得个人建议和培训的专用空间，满足大宗客户的需求。

二层分别设立了 Forum 互动坊、Genius Grove 天才园、Viewing Gallery 景廊。互动坊用来举办线下的 Today at Apple 活动，拥有专属的座椅和大屏幕，在这里北京的艺术家、音乐家和创意人士都将展示和分享他们的创作过程；天才园则是取代原来的 Genius Bar，通过更加开放的空间满足顾客的维修与技术支持服务，同时还设有开放露台，增强了与外部景观的联结；景廊则设置在互动坊前方，直面门店正门玻璃幕墙，为三里屯的室外广场提供了绝佳的观景平台。

全新 Apple 三里屯将配有 185 名员工，可以使用 10 种语言与顾客进行交流，体现 Apple Store 的全球化特性，同时面对当下的新冠疫情，全新 Apple Store 在消费者进店前需要佩戴口罩和测量体温，并在店内保持一米的社交距离，店内也提供消毒洗手液供顾客使用。

Apple 三里屯已经设立 12 年，无数顾客、果粉都在这里有着与苹果的羁绊，它也是将苹果产品带向中国消费市场的第一家零售店，至今每年苹果已故创始人乔布斯祭日时，还会有不少人来这家门店进行悼念。现在全新 Apple 三里屯将接过这份羁绊，见证更多苹果和消费者之间的精彩时刻。