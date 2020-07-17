探访全新 Apple 三里屯：一家零售店能有多豪华？（多图）

Apple 三里屯服役 12 年后在旧店旁进行了店铺升级，采用了新一代 Apple Store 设计，使用 3D 不锈钢屋顶并在亚太地区首次集成太阳能电池组。

正面采用了厦门制造的 10 米高玻璃，保证了店内的采光与一体效果，目前在玻璃上以苹果的 LOGO 为中心贴有景泰蓝与宝相花的花纹贴纸以及各显各「京」彩字样。

从正门进入可以毫无遮挡地看到一层的布局，相较之前的店铺空间扩大了一倍多，地砖采用来自山东的本土材料。

在正对门的桌子上陈列着目前在售的所有 iPhone 机型，供顾客体验与选购。

在一层靠墙位置是 Apple Watch 桌，紧挨海报灯箱与配件墙。

桌上的表带放在了可以移动的托盘里，方便顾客在选购时搭配体验。

墙上特意为 Apple Watch 开出了一片区域用来展示表带和搭配海报。

在一层还设有 iPad 展示桌，方便顾客体验、选购 iPad 及其配件。

新的店铺有了更宽敞的会客室，方便与商务顾客进行会谈与培训。

在店铺两侧有上到二楼的石梯，直通天花板的立墙内嵌有扶手。

内外的石梯相互平行，在立墙上嵌有苹果经典的长玻璃方便室内采光。

二层有了大屏幕以及木凳，用于举行免费的线下培训活动 Today at Apple。

二层的两侧也是分类的配件墙，用于展示、体验、销售各类配件。

在墙上展示 iPad 与 Mac 的保护配件。

在二层的观光长廊上配有皮质座椅，可以看到正门前的广场全貌。

二层露台种有北京市市树——国槐，用于固定树木的基座方便顾客休息。

维修区域的墙上设有绿植，并配有皮质座椅供顾客休息。

在墙上展示了产品与保护配件的组合，并提供设备体验。

室外的苹果 LOGO 与三里屯的其他建筑交相呼应。

新店于 7 月 17 日上午十点正式开业。