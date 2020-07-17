“退费难”被央视 315 点名，嗨学网：涉事子公司停业整顿，当事主管已离职

IT之家7月17日消息 嗨学网 “退费难”问题昨日被央视 315 点名。今日下午，嗨学网官方微博公布了初步调查情况通报。

通报指出，针对央视 “3·15”报道，嗨学特别工作组在第一时间展开调查。涉事子公司成都嗨学卓奥教育咨询有限公司已于 2020 年 7 月 16 日第一时间停业整顿，并展开严格自查。视频中的涉事主管罗某某，已于 2020 年 4 月 2 日离职。

IT之家了解到，公开信息显示，嗨学网是一家在线职业教育服务商，主要为用户提供职业考试的历年真题、课程资料、在线直播课等资源，涵盖一级建造师、二级建造师、注册会计师、会计职称、自考、司法考试等行业领域。

据央视财经报道，“你为什么不考个消防工程师，挑战一下年薪 20 万。”2019 年初，成都的潘女士被嗨学网的广告所吸引，声称只要通过嗨学网的培训，就有机会考到国家一级注册消防工程师证，每年都会有一笔不小的收入。潘女士在中国人事考试网查询发现，自己根本没有参加该项考试的资格。但嗨学网销售却表示，找代报名机构肯定能报上名。于是潘女士交了 4498 元，购买了嗨学网的网络培训课程。然而考试日期临近，她的报名信息一直没有通过，退款又困难重重。

实际上不少嗨学网的学员都陷入了交钱容易退钱难的境地，3·15 晚会的邮箱就收到了数百封投诉嗨学网的邮件。一些学员告诉记者，在报名之前，嗨学网的销售会给出各种承诺，什么 “保过班型，签订不过退费协议”“一科不过，100% 保障退费”“100% 保障顺利报名”等等。记者调查发现，成交一单，嗨学网销售可以拿到 6% 到 13% 的提成。在嗨学网入职培训时，培训师特别告诫新员工，在交钱时尽量不要引导学员查看《嗨学网服务协议》具体内容。有老员工们告诉记者，要特别注意沟通方式，不要通过公司官方系统留下证据：“在私人手机上说”“微信里，用语音电话沟通”。一旦交了钱，当学员们发现上当受骗要求退钱时，嗨学网的投诉部门则会拿出协议，否定之前销售们的各种口头承诺。

以下为嗨学网情况通报：

针对央视 “3·15”报道，嗨学特别工作组在第一时间展开调查，现将调查情况通报如下：

一、当事学员的退费情况

1、潘某某，2019 年 3 月 8 日 17:31 于我司购买一级消防工程师课程，金额为 4048 元。2020 年 1 月 15 日于我司 400 热线渠道提出退费申请，已于 2020 年3 月 12 日按约定退费。

2、某唯，2019 年 10 月 12 日 21:39 于我司购买一级消防工程师课程，金额为 5998 元。2019 年 10 月 20 日于政府留言板渠道提出退费申请，已于 2019 年11 月 22 日按约定退费。

二、涉事子公司的情况

涉事子公司成都嗨学卓奥教育咨询有限公司已于 2020 年 7 月 16 日第一时间停业整顿，并展开严格自查。视频中的涉事主管罗某某，已于 2020 年 4 月 2 日离职。

三、后续跟进政策

1、集团各公司全面开展自查自纠，集中培训一线团队，强化对公司各项业务管控及管理制度的贯彻落实，对不符合公司价值观的员工坚决严格处理；

2、借助科技和管理手段加强销售过程中的合规管理，继续提升语音质检、微信质检、页面质检等工具的覆盖率和准确度，继续全面贯彻 “成交确认”环节的管理，全面提升学员服务体验；

3、与相关监管部门、媒体投诉渠道及各种社会公开投诉渠道通力合作，主动发现问题、解决问题；

4、继续加大各类客服通道投入力度，全力、高效解决学员反映的问题（自2019 年 11 月开通服务学员的绿色直通车以来，截至 2020 年 7 月 14 日，该渠道已为 1753 位学员办理退费）；

5、我们深切理解依然有部分学员的需求未能得到满足，解决这些问题并不容易，但 “用户至上”是我们最高的价值观和作为一家公司存在的唯一理由。真诚面对问题的第一步就是公开透明，嗨学特此向全体学员及社会郑重承诺：持续定期公布学员问题解决情况，接受全社会的监督。

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北京嗨学网教育科技股份有限公司

2020.7.17