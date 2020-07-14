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软银欲出售 ARM ，苹果大举转向 ARM Mac 成最大潜在买家

2020/7/14 9:11:18来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月14日消息 根据《华尔街日报》最新报道，软银正在考虑出售芯片设计商 Arm 控股的可能性。苹果公司从 Arm 控股获得授权技术，用于开发 iPhone 和 iPad 的 A 系列处理器，以及即将推出的 Mac Silicon 芯片。

报道称，软银在 2016 年以 320 亿美元的价格收购 Arm 控股，但这家日本企业集团现在正在寻求 “从其多样的稳定资产中筹集现金”。软银正计划出售最多 410 亿美元的资产。

软银表示，计划出售高达 410 亿美元的资产，以支撑其陷入困境的投资组合，并回购自己的股票，因为这些股票的交易价格相对于净资产价值有很大的折扣。

软银总裁孙正义原本对此次收购表示赞许，但最近随着销售情况的平淡，基调发生了变化。

IT之家了解到，苹果从 2006 年开始从 Arm 获得授权，现在 iPhone 和 iPad 以及 HomePod、Apple TV 等产品都采用了 A 系列处理器。苹果也刚刚在 WWDC20202 上确认，Mac 将过渡到苹果 Silicon 处理器，也将基于 Arm 技术。

如果软银最终出售 Arm 控股或将该公司上市，这可能对苹果影响不大。苹果有可能对收购 Arm 控股感兴趣。Arm 控股成立于 1990 年 11 月，名称为 Advanced RISC Machines Ltd，体系为苹果、Acorn、VLSI Technology 等公司的合资企业。

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关键词：ARM苹果Mac

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