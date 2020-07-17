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《英雄联盟》官方处罚 IG.Chris 与 LNG.Xx：罚款 + 通报批评

2020/7/17 22:59:36来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 7 月 17 日消息 周五晚间，英雄联盟赛事通过官方微博公布 “关于 IG 教练 Chris 与 LNG 选手 Xx 的处罚公告”，并对上述两名人员分别处以 10000 万元和 50000 元罚款，并处以联盟通报批评。

IT之家整理 “关于 IG 教练 Chris 与 LNG 选手 Xx 的处罚公布”如下：

在 2020 年 7 月 16 日，LNG 战队和 IG 战队对战的赛前，IG 俱乐部教练萧强（ID：Chris）在赛场与 LNG 俱乐部选手熊宇龙（ID：Xx）发生言语冲突，英雄联盟职业赛事纪律管理团队已在第一时间介入调查。根据现场主裁判与工作人员所提供的情况与证据，联盟综合了解事实后进行了以下判定。

IG 俱乐部教练萧强（ID：Chris）有以下违规行为：

未经明确允许打开对方战队休息室大门并说了干扰性言语。战队休息室仅为本队成员使用，任何其他人员进入或开门的行为均需要得到战队允许，否则会存在信息泄露与影响竞技公平性的风险。

LNG 俱乐部选手熊宇龙（ID：Xx）有以下违规行为：

1. 在比赛现场和比赛开始之前，对对方教练的言语产生过激的反应；

2. 未经明确允许打开对方战队休息室大门。战队休息室仅为本队成员使用，任何其他人员进入或开门的行为均需要得到战队允许，否则会存在信息泄露与影响竞技公平性的风险；

3. 赛前在微博发表了针对 IG 教练萧强（ID：Chris）的具有明显暗示性的不良言论，引起了大量的关注与讨论，违反联盟言行规范。

综合考虑以上事实，双方行为已违反《2020 赛季英雄联盟职业联赛比赛规则》第 7.6. 条，第 11.1.10 条及第 11.2.2.1 条，根据《LPL 惩罚细则》，英雄联盟职业赛事纪律管理团队对双方做出以下处罚：

- 对 IG 俱乐部的教练萧强（ID：Chris）处以罚款人民币 10,000 元；英雄联盟职业赛事纪律管理团队将就该事件进行联盟通报批评。

- 对 LNG 俱乐部的选手熊宇龙（ID：Xx）处以罚款人民币 50,000 元；英雄联盟职业赛事纪律管理团队将就该事件进行联盟通报批评。

英雄联盟职业赛事纪律管理团队

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关键词：英雄联盟

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