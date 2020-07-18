苹果 iPhone 第二大代工厂商和硕计划在印度建立工厂

7 月 18 日消息，据国外媒体报道，苹果公司智能手机代工厂商和硕联合科技公司（Pegatron）计划在印度开设一家工厂。

媒体报道称，和硕联合已经在印度注册了一家子公司，这表明该公司希望至少将其部分 iPhone 制造业务移出中国。和硕联合一段时间以来一直在寻求新的合适地点，为能够在其它国家建立新厂做准备。据报道，该公司长期以来一直希望在印度尼西亚、越南和印度建立生产能力。而据今年 1 月份的报道称，该公司曾在越南的北部瞄准了一个地点，欲在那里建立一个新工厂。

在苹果 iPhone 的三个代工厂商中，只有和硕联合截止目前在印度没有建立生产工厂。和硕联合是苹果 iPhone 的第二大代工厂商，其一半以上业务依赖苹果公司。

苹果 iPhone 的另两家代工厂商分别是富士康和纬创集团，这两家代工厂商一段时间以前已经在印度建有生产基地。除印度之外，富士康在许多国家都设有工厂，包括中国、泰国、马来西亚、捷克共和国、韩国、新加坡和菲律宾。而纬创集团在中国、墨西哥、巴西、中国台湾和菲律宾也都有业务。

“和硕联合已经在印度的钦奈（Chennai）注册了自己的印度子公司，”一位知情人士向印度媒体表示，“目前，该公司的管理层正在与印度多个州政府展开讨论，以寻找合适的地点来建立工厂，然后该公司将把工厂及其机械搬来。”

为了推进 “印度制造”战略，印度政府推出了一系列面向全球大型科技公司的招商激励措施，以吸引高科技公司落户印度。例如今年 6 月份，印度政府制定了一项 66 亿美元的招商激励计划，旨居吸引世界顶级智能手机制造商来印度建厂和开展业务，提升印度制造能力。印度的目标是，到 2025 年，本国生产的手机产值要达到 1900 亿美元。目前，印度生产的智能手机产值仅为 240 亿美元。

根据印度媒体《印度时报》的报道，2019 年苹果公司在印度的营业额为 15 亿美元，其中 iPhone 销售额不到 10 亿美元。纬创集团和富士康在当地生产 iPhone 7 和 iPhone XR。在印度智能手机市场，苹果公司只有 2-3% 的份额，但在高端智能手机市场领域占据领先地位。

苹果最初的计划是，在印度本地生产的 iPhone 仅用于印度国内销售。但是现在，为了减少对中国的依赖，并且在印度政府激烈政策支持下，苹果现在希望在印度本地生产的 iPhone 也将用于向全球出口。