内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

全新片头！央视 “新闻联播”今日改版，明起高清上星播出

2020/7/18 21:02:30来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 18 日消息 今天，央视 “新闻联播”、“天气预报”、“焦点访谈”全新改版，其中央视 “新闻联播”该更换了新的片头，16:9 播出。

央视新闻联播

央视天气预报

央视焦点访谈

IT之家了解到，CCTV-13 新闻频道高清信号上星传输 7 月 19 日 0 点开始，卫星传输参数与 CCTV-11、CCTV-15 高清传输流相同。

感兴趣的小伙伴现在可以在央视频 App 观看 “新闻联播”、“天气预报”、“焦点访谈”全新改版后的效果。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：央视直播新闻联播

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    