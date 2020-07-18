全新片头！央视 “新闻联播”今日改版，明起高清上星播出

IT之家 7 月 18 日消息 今天，央视 “新闻联播”、“天气预报”、“焦点访谈”全新改版，其中央视 “新闻联播”该更换了新的片头，16:9 播出。

央视新闻联播

央视天气预报

央视焦点访谈

IT之家了解到，CCTV-13 新闻频道高清信号上星传输 7 月 19 日 0 点开始，卫星传输参数与 CCTV-11、CCTV-15 高清传输流相同。

感兴趣的小伙伴现在可以在央视频 App 观看 “新闻联播”、“天气预报”、“焦点访谈”全新改版后的效果。