央视《新闻联播》全新高清改版，官方视频演示新、旧版有何不同

IT之家 7 月 19 日消息 7 月 18 日晚间，央视 “新闻联播”、“天气预报”、“焦点访谈”全新改版，其中央视 “新闻联播”更换了新的片头，16:9 比例播出。而此前旧版的新闻连播片头已经使用了18年。

IT之家了解到，CCTV-13 新闻频道高清信号上星传输 7 月 19 日 0 点开始，卫星传输参数与 CCTV-11、CCTV-15 高清传输流相同。

现在央视网官方带来了《新闻联播》新版和旧版的同步帧对比。视频观看：点此链接。

