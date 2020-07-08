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微软 Win10 全新 Alt + Tab 体验上手：快速切换访问 Edge 浏览器窗口

2020/7/8 14:43:37来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家7月8日消息 7月2日，微软推送了最新的Windows 10 Dev预览版 Build 20161系统更新，在该版本中，微软带来了一系列的新特性，其中就包括全新的流畅设计开始菜单、ALT + TAB切换网站和应用、新用户的个性化任务栏、改善通知体验、设置体验更好、提升改善二合一设备的平板体验、Windows计算器图形模式功能等。

如果你经常使用默认的Windows应用切换器，可以通过按Alt + Tab来访问。在Windows 10上，当你按下Alt + Tab键盘快捷键时，将打开应用程序/任务切换器，并可以使用箭头键或鼠标在应用程序的窗口中移动。

如果你掌握了Alt + Tab快捷方式，则可以轻松地在两个最新的应用程序之间来回切换。例如，你可以按住Shift键并使用Tab键进行导航。

目前，Alt + Tab无法帮助你找到在一个窗口中打开的浏览器标签，但是据微软称，这将在下一版Windows 10中有所改变。

微软已经确认，很快将可以在应用程序和Edge选项卡之间进行Alt-Tab键快捷操作。在Windows 10 Build 20161中，微软更新了Alt + Tab的默认行为以包括Microsoft Edge选项卡（Chromium版本）。

IT之家获悉，微软Edge和Alt-Tab集成可以提供更自然的工作流程，但是当你打开太多的选项卡和应用程序窗口时，新的Alt-Tab切换器将变得有些拥挤。

幸运的是，微软将允许你自定义体验，并且可以从“设置”中选择以下选项：

  • 在Edge中打开窗口和所有选项卡

  • 在Edge中打开窗口和5个最新标签

  • 在Edge中打开窗口和3个最新标签

  • 仅打开窗口。

在安装的Windows 10 Insider Preview更新中，默认情况下将Alt-Tab设置为在Alt-Tab屏幕中显示Edge的所有选项卡。

正如你在下面的GIF动图中看到的那样，“Edge浏览器”选项卡与你最近访问的应用程序混合在一起。你可以使用“ Tab”键在应用程序和浏览器选项卡之间导航，也可以按Alt + Shift + Tab反向移动窗口。

还需要注意的是，微软只是在谈论自己的Chromium 版 Edge浏览器，尚不清楚该功能是否仅适用于Edge浏览器。

从理论上讲，Edge基于Chromium，它也为Google Chrome提供支持，因此，新的Alt-Tab体验也应支持此后的Chrome浏览器。

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关键词：Edge浏览器Windows 10

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