印度电信商 Jio Platforms 一路开挂，三个月融资 14 次获 200 亿美元

近日，信实工业（Reliance Industries）证实了谷歌（Google）将投资其数字部门的报道，这家搜索巨头承诺投资 3370 亿卢比（C114 注：约合 45 亿美元），并将获得 Jio 平台（Jio Platforms）7.73% 的股份，这一融资令后者估值超过 616 亿美元。

据 C114 统计，这是 Jio Platforms 自 2020 年 4 月以来的第 14 次融资（Silver Lake 分两笔投资）。其投资者阵容强大，包括科技巨头 Facebook，Google、Qualcomm 以及顶级私募资本 Silver Lake、Vista Equity Partners、General Atlantic、KKR、主权财富基金穆巴拉达投资公司以及阿布扎比投资局等。

在新冠肺炎疫情肆虐全球造成经济下行的当下，Jio Platforms 通过出售公司约 33% 的股份，获得了近 200 亿美元，吸金能力可谓惊人。这家印度最大的新晋移动网络运营商正在用流水一样的融资告诉外界 --Nothing Is Impossible。

豪横开场：脱胎于印度最大私企

正如很多印度宝莱坞电影的开场，主角一般都是含着金汤勺出生，要风得风要雨得雨。Jio Platforms 的诞生有过之而无不及。

要了解 Jio Platforms，首先需要认识其母公司 -- 信实工业集团（Reliance Industries）。信实工业是印度最大的私营企业，也是印度第一家进入全球 500 强的私营公司。作为一家庞大的工业巨头，信实工业以油气、石化业务起家，并在近几年快速延伸到电信、零售行业。《2020 胡润全球富豪榜》上，信实工业董事总经理穆克什 · 安巴尼以 4690 亿元财富位列第 9 位。

Jio Platforms 成立于 2015 年 12 月，承载了信实集团数字化相关的服务和产品。Jio 在其数字生态系统中进行了大量投资，其主要技术包括宽带连接、智能设备、云计算和边缘计算、大数据分析、人工智能、物联网、增强和混合现实以及区块链。

Jio 最为外界熟知的是其在电信运营商市场的建树。在 Jio 进入之前，印度市场有十多家移动通信运营商。它跳过 2G、3G，直接铺开 4G 网络，这也是 Jio 后来成功的关键。2013 年，Jio 依靠母公司殷实的财力获得印度全国 4G 牌照，并且与穆克什 · 安巴尼的弟弟安尼尔 · 安巴尼旗下的信实电签署合约，租用后者的移动基站铁塔以及骨干光纤网络。信实电信破产后，Jio 将其资产收入囊中。

与此同时，Jio 在网路建设上有着与传统运营商截然不同的套路。它希望尽可能地降低成本，能自己做的工作尽量不去找第三方设备商。Jio 的网络不是从覆盖与容量的角度，而是从用户需求的角度，大量采用价格低廉的小站。Jio 抛弃了传统电信业的 “执念”，真正做到了 “去电信化”，在成本 / 性能 / 可靠性等几个维度中，找到了适合印度市场的新平衡。

Jio 于 2016 年下半年开始推出商用服务，它通过向用户免费提供为期 6 个月的大量 4G 数据和语音服务，颠覆了本土电信市场。这家电信公司引发了一场惨烈的价格战，迫使印度本土运营商沃达丰和巴帝电信调整其数据流量套餐和移动服务资费。但是，他们一直很难与 Reliance Jio 提供的服务性价比匹敌。

有数据显示，Jio 用户实现从 0 到 1 亿的突破仅仅用了 70 天。截至 2019 年 12 月 31 日，Jio 成为印度最大的移动网络运营商，同时是世界上第三大网络运营商，在全球拥有超过 3.875 亿用户，在印度覆盖所有 22 个电信区域，占到印度互联网用户的一半以上。

除电信运营以外，Jio 还经营着一系列数字应用程序和服务，包括音乐流媒体服务 JioSaavn（将公开上市），点播实况电视服务 JioTV 和支付应用程序 JioMoney 以及智能手机和宽带业务，这些服务免费提供给 Jio 订阅用户。这些也为后来 Jio 在电信行业的生态构建奠定了基础。

开挂剧情：三个月创下 14 轮融资的奇迹

电影的情节一般来源于现实，然而现实往往比电影更加精彩。老牌运营商纷纷倒在 Jio 发起的价格战之下，出场即是别人巅峰的 Jio 既完成对印度用户的 “数字启蒙”，也颠覆了原有的商业模式。

资本市场自然也不会 “放过”这个极具潜力的公司。Jio 虽然仅仅成立几年时间，却以强大的潜力吸引了众多资本的关注。自 3 月起，信实工业开始出售 Jio 股权，引入多家外资公司，包括 Facebook、KKR、高通、英特尔、Silver Lake、Mubadala Investment 等。根据有关交易，Jio 最高峰时候的估值超过 660 亿美元。

今年 4 月，社交媒体巨头 Facebook 率先宣布投资 57 亿美元购买 Jio Platforms 9.99% 的股份。6 月 24 日，该投资交易顺利通过印度竞争委员会批准，Facebook 正式成为 Jio Platforms 最大的少数股东。这笔投资是 Facebook 在发展中市场押下的巨大赌注，也是这家社交网络巨头有史以来最大的一笔投资，同时也是印度科技领域迄今最大宗的海外直接投资。

紧随 Facebook 之后，Silver Lake、Vista、KKR 等公司相继入股 Jio Platforms。进入七月以来，Jio 又获得三笔来自英特尔、高通以及谷歌的投资，这三家公司都是在各自领域数一数二的领头企业。其中，英特尔以 2.535 亿美元收购 Jio Platforms 0.39% 股权；高通以 9710 万美元收购 Jio Platforms 0.15% 的股权。谷歌将投资 3370 亿卢比（C114 注：约合 45 亿美元），获得 Jio 平台 7.73% 的股份。此外，5 月份有外媒消息称，微软正在考虑斥资 20 亿美元入股 Jio，一旦交易完成，微软将获得 Jio 约 2.5% 的股份。

三个月不到的时间，Jio 就进行了 14 次融资，筹集了约 200 亿美元，这些巨头的巨额投资对于 Jio 的未来发展和信实工业的转型之路起到非常强劲的推动作用，在 SA 无线通讯领域专家杨光看来，这些企业和资本入驻的原因是他们看好印度市场，人口基数大、人口构成年轻化、移动互联网普及率还不高，这些因素都使印度市场理论上具有很大的增长潜力，可能是下一个 “中国”。

“而 Jio 是目前用户数量最多的移动运营商，又有自己的娱乐、社交、支付、电商等等平台，可以说是进入印度市场的一个非常好的入口。这应该是 Google、Facebook 等互联网巨头投资入股的初衷。”

尚未结束：成功不能复制但可借鉴

成立不到四年时间，Jio 一跃成为印度规模最大的电信运营商，市场占比达到 32.04%。如果能够继续保持强劲的用户收益，预计在全行业资费上调的情况下，Reliance Jio 的 RMS 在 2021 财年年初将超过 40%。

印度电影经常做称为神作，这离不开当地的风土人情和社会环境的加持，其他国家或地域很难成功复制。同样，Jio 的成功也是当地市场环境以及各种因素加持下产生的结果。通过搭建实用的基础设施网络，辅助于低廉的资费，Jio 在短时期内聚拢了大量的用户，实现从管道到入口的转变，再通过各种 APP 的发布，占领用户时长。以此次入局的 Google 为例，它的目标很明确，该公司将联合 Jio 专注于向市场提供一款价格适中的入门级智能手机，并对安卓操作系统和谷歌应用商店进行优化。

此外，印度拥有超过 13 亿的人口，目前是仅次于中国的世界第二大电信市场。据统计，截至 2019 年底，印度 4G 用户约为 6 亿，仍有超过 7 亿的增长空间。未来五年，手机渗透率的上升和数据成本的下降将在印度增加 5 亿新的互联网用户，从而为新业务创造机会。因此，印度互联网用户红利成为全球科技巨头关注的蓝海，众多欧美互联网巨头纷纷涌入印度市场。

在杨光看来，Jio 具有独特的先天条件和发展路径，恐怕很难简单的复制。但是从原则上看，把网络和应用、甚至底层技术垂直整合可能是提高信息通信服务提供商经营能力的有效手段，电信运营商可以考虑与其它行业领先公司做更多更为深入的战略合作，提升规模和经营效率。

随着 5G 时代的来临，Jio 也在积极的布局。该公司曾于今年 3 月表示他们已经开发了端到端的 5G 技术，以减少对供应商的依赖。印度政府即将发放 5G 牌照，而 Jio Platforms 近期疯狂融资和拉拢战略投资者，很大概率是与其意图推进 5G 网络建设相关。在未来的 5G 时代，Jio 或许还能续写辉煌，带给外界新的启迪。