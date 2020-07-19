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用户反映谷歌 Pixel 4 XL 后盖翘起，问题或源自电池鼓包

2020/7/19 15:30:27来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 19 日消息 近日有用户在 Reddit 和谷歌支持论坛上投诉，称自己的 Pixel 4 XL 手机后盖无缘无故翘起，玻璃背板正在脱落。

据悉，据用户反映，该机的玻璃背板通常会从手机的一角开始剥落，胶水已经失效，用户无法将其粘回机身。据悉，有一位 Pixel 4 XL 用户因为玻璃背面剥离问题在过去 10 个月内第四次更换设备。

关于这个问题可以追溯到几个月前，一位自称是谷歌授权的维修合作伙伴 uBreakiFix 商店总经理的 Reddit 用户表示，这个问题可能是由 Pixel 4 XL 的电池连接器有问题引起的。不过，需要说明的是，这位 Reddit 用户并非该公司的官方发言人。根据该用户的说法，电池连接器很脆，即使正常使用也会破裂，“这导致电池膨胀。这是 4 XL 系列的一个主要问题，我不明白为什么谷歌不好好修复它，”他写道。

目前还不知道电池膨胀是否是真正的原因，但这是一个很大的可能性，其他原因可能是制造缺陷或用于固定背板的粘合剂失效。

IT之家了解到，虽然一些用户在向谷歌报告该问题后收到了替换的 Pixel 4 XL 设备，但也有人就没有这么幸运了，目前谷歌还没有正式承认这个问题。电池膨胀可能是一个危险的问题，并有潜在的火灾危险。

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关键词：Pixel 4 XL

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