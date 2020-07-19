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上海出租汽车车厢内添新神器：DVR 24 小时视频管控

2020/7/19 16:51:12来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月19日消息 上海交通发布，日前，强生出租 DVR 可视化管控室揭牌成立并正式投入使用，在指挥调度、安全监管、行车监控、应急管理智能化、科技化方面进行部署。

DVR 可视化管控室在试运行期间，工作人员对装有 DVR 的车辆进行 24 小时视频观察及风控报警提醒。IT之家获悉，强生出租通过营运过程实测与数据分析判断，掌握即时交通状况和一线职工的工作状态，从而及时提出有效建议与解决方案，使出租车驾驶员的行驶安全有了保障，也提高了公司营运系统的服务水平与运行效率。

目前，DVR 可视化管控室将承担以下作用：

○提醒驾驶员不要疲劳驾驶，注意安全行车；

○提醒驾驶员注意雨天安全行车；

○提醒驾驶员营运期间不得抽烟；

○提醒驾驶员不要浏览电子设备或接打手持电话；

○提醒驾驶员疫情期间戴好口罩；

○提醒驾驶员不要遮挡方向盘左侧摄像头，不要遮挡后视镜摄像头；

○帮助查看车内失物、点击查看营运过程、行车事故后查看历史视频。

对于乘客所担心的侵犯个人隐私问题，强生出租表示，DVR 监控室设有电子门禁，工作人员只有通过指纹识别或人脸识别方能进入监控室，严禁其他人员进入。并且，所有的数据都是加密的，需要特殊处理才能调用，并由专人进行处理。

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关键词：出租车视频

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