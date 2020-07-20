手机 ODM 厂商闻泰科技完成股票激励授予：向 1523 名员工授予 1229.04 万股

闻泰科技股份有限公司发布公告称，已完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作。公告显示，闻泰计划科技已向 1523 位激励对象定向发行公司 A 股普通股 1229.04 万份，111.89 元 / 份。

闻泰科技根据 2020 年 5 月 22 日召开的 2020 年第三次临时股东大会授权，于 2020 年 7 月 7 日召开公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，决定向激励对象授予股票期权与限制性股票。

首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

公告显示，任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的股票均未超过闻泰科技目前总股本的 1%。闻泰科技全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过目前股本总额的 10%。

本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，本次激励对象包括实际控制人张学政胞姐张秋红女士（董事、闻泰通讯生产业务负责人）、胞妹张丹琳女士（核心管理人员、闻泰通讯采购业务负责人），其中张秋红女士授予 27.67 万份期权、张丹琳女士授予 17.03 万份期权。

本次限制性股票授予完成后，闻泰科技股份总数由 1,124,033,709 股增加至 1,131,975,404 股，本次授予登记完成后，张学政及其一致行动人拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司共持有公司 16.87% 股份，张学政仍为公司实际控制人。