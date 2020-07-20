天马正式发布全球首款 LCD 屏内多点指纹识别方案，屏幕厚度降低 50%

IT之家7月20日消息 天马微电子宣布，天马研发的全球首款 LCD 屏内多点指纹解决方案（TED Finger Print，简称 TFP）正式发布，具有自主知识产权，兼具高集成化、全屏多点指纹识别、高屏占比等特点。

IT之家获悉，该方案是将指纹图像采集器内嵌于 TFT 显示基板，首次实现触控、显示、指纹识别三项功能融合为一；同时，将光路和 sensor 覆盖整个显示屏，搭载基于玻璃基板的传感器，传感器尺寸不受限制，可在全屏幕上实现 “全屏多点”指纹识别。

TFP 屏内多点指纹解决方案，具备三大核心优点：

高集成化。该技术首次实现触控、显示、指纹识别三合一，且突破 LCD 屏内光学指纹难以匹配正常盖板厚度的限制，更具市场竞争力及量产性；同时，由于将光路调制单元集成在显示屏内部，显示屏厚度相比外挂式准直光路设计方案降低 50% 以上，使终端产品设计更轻薄。

全屏指纹多点识别。支持全屏任意显示区域实现指纹多点识别，可应用于全屏幕盲解锁、APP 加密解锁、自定义指纹控制，为更高安全性、私密性保驾护航。

高屏占比。将指纹识别功能内置在显示屏内，有效提升终端产品的屏占比，可为用户带来更极致的视觉体验。

屏下指纹识别技术，是指通过屏幕玻璃下方完成指纹识别解锁过程的一种技术，包括电容式、光学式以及超声波式等类别。但目前搭载此类技术的产品由于技术和成本的原因，绝大部分仅能在固定的区域实现单点指纹识别。

天马此次发布的 TFP 屏内多点指纹解决方案采用光学指纹识别模式，将指纹图像采集器集成到显示屏内，可在全屏幕上实现 “全屏多点”指纹识别，比屏下指纹产品拥有更大屏幕识别面积。天马实现屏内指纹识别功能的 “一步到位”，跳过屏内指纹全屏单点阶段，直接实现屏内指纹全屏多点的功能，持续引领行业技术发展。

屏下指纹（固定单点）、屏内指纹（全屏单点）、屏内指纹（全屏多点 TED 内嵌式）技术对比图

该项技术将大大提升智能终端人机交互体验的多元化空间，如可为 App 深层加密、保障财富安全、提升车辆驾驶体验；并可为智慧工厂、智慧城市、智能家居、智能交通、智能医疗的信息安全提供更高级别的保障。

目前，天马该技术已具备量产条件，正向全球知名品牌终端送样，并将适时配合客户实现终端机型的全球首发。