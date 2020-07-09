京东方推出 LCD 多屏大屏显示产品：0.88mm 拼缝，178° 超宽视角

IT之家7月9日消息 近日，BOE（京东方）牵头制定的 LCD 多屏显示终端国际标准通过国际电工委员会第 100 技术委员会（IEC TC100）批准发布，成为全球多屏显示领域的国际标准。

LCD 多屏显示终端国际标准具体包括什么呢？

京东方 LCD 多屏显示终端国际标准包括概念模型和测试方法两个部分。

概念模型为拼接显示产品的基本结构、组成部分、应用场景及应用模式提供了顶层设计的统一标准，极大提升了拼接显示产品形态及核心功能的规范性。

测试方法对必要的测试条件、物理及光学拼缝测试、显示终端拼接误差测试、光学显示性能测试等方面进行权威界定。

目前，全球超过四分之一的显示屏都来自京东方。

IT之家了解到，在商用显示领域，京东方推出了 0.88mm 拼缝的拼接显示产品，通过搭载独有的 ADS 技术，可实现 178° 超宽视角以及更高的亮度和对比度，为用户带来高清流畅的大屏视觉体验。

北京地标中国尊采用的京东方 98 英寸 4K 智能显示终端和超窄边框拼接屏，在安防、监控等专用显示领域发挥着重要作用。

在北京城市副中心办公楼和雄安市民服务中心，京东方 74 块屏幕组成的心形拼接屏，可以实现多个信号源信息集中处理，实时同步更新显示画面，生动清晰地展示各类政务信息。