乐视退最后交易日平收：报 0.18 元 / 股，明日将被正式摘牌

IT之家 7 月 20 日消息 乐视退最后交易日平收，报 0.18 元 / 股，市值为7.18亿，明日将被正式摘牌。

IT之家了解到，7 月 17 日乐视退发布公告，截至 2020 年 7 月 17 日，退市整理期已交易 29 个交易日，剩余 1 个交易日。公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

乐视网公司股票于 2020 年 6 月 5 日进入退市整理期，在退市整理期交易 30 个交易日后公司股票将被摘牌。