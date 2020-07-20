小鹏汽车完成近 5 亿美元 C + 轮融资，高瓴资本和红杉资本等投资

7 月 20 日消息，据国外媒体报道，周一，小米和阿里巴巴支持的中国电动汽车制造商小鹏汽车宣布，它已完成近 5 亿美元的 C + 轮融资。

据悉，此轮融资的投资者包括 Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉资本中国，而该公司现有的其他支持者包括富士康、小米、纪源资本、晨兴创投、IDG 资本和春华资本。

据悉，此轮融资将使该公司的融资额达到 17 亿美元。这笔资金将帮助小鹏汽车进一步开发智能汽车技术，将为该公司下一阶段的发展奠定坚实基础。

小鹏汽车专注于为中国客户开发智能电动汽车，目前它是中国四大电动汽车创业公司之一，与理想汽车、蔚来汽车和威马汽车并列。

据悉，蔚来汽车已经在美国上市，理想汽车也计划于 7 月 31 日在纳斯达克挂牌上市，而威马汽车据说正在进行 D 轮融资。

去年 11 月，小鹏汽车从包括小米在内的投资者那筹集了近 4 亿美元。据悉，此轮融资为该公司的 C 轮融资。此轮融资后，该公司的估值接近 40 亿美元。

目前，该公司已推出两款电动汽车，分别是 G3 SUV 和小鹏 P7。截至今年 6 月，该公司已累计交付了 19376 辆 G3 SUV。此外，今年 6 月底，该公司正式启动小鹏 P7 的大规模交付。

小鹏汽车是在今年 4 月份推出小鹏 P7 的，这款车的百公里加速时间为 4.3 秒，NEDC 续航里程可达到 706 公里，这使它成为中国续航里程最长的电动汽车。

在价格方面，这款车综合补贴后的起价为 22.99 万元，根据选择的不同，其补贴后的价格可升至 25.99 万元。