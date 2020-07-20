通用汽车计划推出雪佛兰电动皮卡：续航里程达 644 公里

7 月 20 日消息，通用汽车证实，计划在 2023 年之前推出的 20 款电动汽车中，有一款是全尺寸的雪佛兰电动皮卡。

上周，通用汽车发布了最新的可持续发展报告。该公司在这份报告中透露，这款雪佛兰电动皮卡正在研发中，这将是该品牌的首款全尺寸电动皮卡，这款车在单次充电情况下可行驶 400 多英里（约合 644 公里）。然而，该公司并未透露关于卡这款卡车的更多细节。

除了卡车之外，雪佛兰还确认，将发布一款中型电动跨界车，以及几个月前宣布的更小的、基于 Bolt 打造的车型。

除了 Bolt 之外，通用汽车所有的未来车型都将依赖于其正在开发的下一代电动汽车平台，并将使用新的 Ultium 电池。

据外媒报道，通用汽车还在报告中提供了一些有关其电动汽车计划的其他新信息。比如，到 2023 年，该公司将在全球推出 20 款电动车型，其中许多面向中国市场，但至少有 12 款也将在美国销售。

与此同时，该公司在报告中表示，将在 2020 年至 2025 年期间为其电动汽车和自动驾驶汽车项目投入 200 多亿美元。

在这份报告中，该公司不仅披露了一些之前未披露过的产品计划，还讨论了通用汽车在其所有工厂 100% 使用可再生能源的目标。