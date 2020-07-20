2020 年第二季度印度智能手机市场：整体萎缩 48%，小米出货量腰斩

7 月 20 日消息，Canalys 发布的 2020 年第二季度印度智能手机市场数据显示，二季度印度的智能手机出货量骤减 48% 至 1730 万台。

Canalys 指出，这是由于直到 5 月中旬印度因新冠疫情而面临前所未有的经济封锁。智能手机厂商面临极其艰难的形势，一方面生产完全停止导致供应不足，另一方面线上线下零售商被禁止出售智能手机导致需求减弱。

其中，小米是印度市场的领导厂商，占整个市场 31% 的份额，该季度其智能手机出货量达到 530 万台，出货量同比下降 48%。

Vivo 排名第二，出货量为 370 万台，同比减少 36%。三星位居第三，智能手机出货量为 290 万台，由于三星在越南以外的最大制造工厂在第二季度的大部分时间处于关闭，甚至其出口也受到了影响。Oppo 超过 Realme 位居第四，出货量为 220 万台，而 Realme 的出货量是 170 万台。

由于本地生产在第二季度的初期遭受重创，小米和 Oppo 等厂商都进口了智能手机，以满足被压抑的需求。Canalys 分析师 Madhumita Chaudhary 说：“印度智能手机市场走过了一条艰难的复苏之路。虽然市场全面开放后厂商们的销售迎来高峰，但生产设施饱受人员短缺之苦，加上生产制造方面出台新规定，导致产量下降。印度各地不稳定的封锁局势对厂商们的产品入市策略产生了深远的影响。小米和 Vivo 采取了 O2O（线下到线上）策略来支持庞大的线下网络。虽然线上渠道看到新冠疫情给市场份额带来了积极影响，但销售额也大幅下滑。”

印度的东部地区还在抗击洪水，北部边境则与中国相对峙。Canalys 研究分析师 Adwait Mardikar 说：“中国厂商的运气不好。印度公众将怒火发向中国。这个因素加上印度政府最近宣布的 “ Aatmanirbhar”（自力更生）计划，已将中国智能手机厂商推入了公众风暴眼。” Canalys 估计，2019 年在印度销售的所有智能手机中 96% 以上在当地制造 / 组装。Mardikar 补充道：“厂商在向消费者传达‘印度制造’的讯息，并渴望将其品牌定位于‘印度优先’。尽管面临这种情绪，小米、Oppo、Vivo 和 Realme 受到的影响可能很小，因为三星、诺基亚或者甚至苹果的替代智能手机在价格上并无竞争力。”

大厂商中苹果受到的影响最小，2020 年第二季度出货量同比仅下降 20% 至逾 25 万台。这家厂商最近宣布供应链多元化计划，并在推动两大合作伙伴富士康和纬创集团加大在印度的投入。

Chaudhary 补充说：“向 5G 转型是下一大机遇，而印度 Jio 宣布一旦频谱可用就准备部署 5G，为受到当前新冠疫情打击的大多数厂商带来了一线希望。”