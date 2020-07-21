IBM 第二季度净利润 13.61 亿美元，同比下降 45.5%

北京时间 7 月 21 日消息，IBM 今天发布了 2020 财年第二季度财报。报告显示，按照美国通用会计准则 (GAPP)计算，IBM 第二季度总营收为 181.23 亿美元，较上年同期 191.61 亿美元下降 5.4%；净利润为 13.61 亿美元，较上年同期的 24.98 亿美元下降 45.5%。

IBM 股价截图

周一美股市场，IBM 开盘价为 126.07 美元；截至收盘，IBM 股价上扬 1.26 美元，报收于 126.37 美元，涨幅为 1.01%；盘后交易市场，截至美东部时间 7 月 20 日 16:18(北京时间 7 月 21 日 4:18)，IBM 股价大涨 7.75 美元暂报 134.10 美元，涨幅为 6.13%。过去 52 周 IBM 股价浮动范围为：90.56 美元—127.07 美元。

IBM 第二季度主要业绩数据

总营收：IBM 第二季度总营收为 181.23 亿美元，较上年同期 191.61 亿美元下降 5.4%，不计入剥离业务及汇率变动影响同比下降 1.9%；

净利润：净利润为 13.61 亿美元，较上年同期的 24.98 亿美元下降 45.5%。每股摊薄收益为 1.52 美元，较上年同期的 2.81 美元下降 46%。来自于持续运营业务的利润为 13.62 亿美元，较去年同期的 24.98 亿美元下滑 45.5%。

毛利润及毛利率：毛利润为 87 亿美元，低于上年同期的 90.10 亿美元；毛利率为 48%，同比增长 1 个百分点；

成本和支出：IBM 第二季度来自于持续运营业务的总支出及其他收入为 71.29 亿美元，高于上年同期的 62.42 亿美元。其中，销售、总务和行政支出为 52.48 亿美元，低于上年同期的 54.56 亿美元；研发和工程支出为 15.82 亿美元，高于上年同期的 14.07 亿美元；知识产权和海关开发收入为 - 2.03 亿美元，上年同期为 - 2.22 亿美元；其他收入和支出为 1.79 亿美元，上年同期为 - 7.47 亿美元；利息支出为 3.23 亿美元，上年同期为 3.48 亿美元。

现金流和资产负债表：在第二季度，IBM 从经营活动中产生了 36 亿美元的净现金，不包括全球融资应收款 30 亿美元；第二季度 IBM 自由现金流为 23 亿美元。第二季度 IBM 向股东返还 15 亿美元。

截至第二季度末，IBM 持有 143 亿美元现金 (包括有价证券)，较 2019 年底增加 52 亿美元。包括 219 亿美元全球融资债务在内的债务总额为 647 亿美元。

按部门划分

IBM 云和认知解决方案部门 (包括红帽在内的云与数据平台，认知应用和交易处理软件业务)的营收为 57 亿美元，比上年同期增长 3%(扣除汇率因素后增长 5%)；其中云和数据平台营收增长 29%(汇率调整后增长 30%)；认知应用和交易处理平台营收下降。全球业务服务 (包括咨询、应用程序管理和全球流程服务)营收为 39 亿美元，同比下降 7%(扣除汇率因素后下降 6%)，主要受应用程序管理和咨询业务下滑的影响。云计算营收增长 12%(扣除汇率因素后增长 13%)。毛利率上升 240 个基点。

IBM 全球商业服务部门 (包括咨询、应用管理业务和全球流程服务)第二季度营收为 39 亿美元，同比下降 7% 不计入汇率变动的影响为同比下降 6%)；其中云计算业务收入增长了 12%(汇率调整后增长了 13%)。

IBM 科技服务部门 (包括数据基础设施服务、云服务和技术支持服务)营收为 63 亿美元，比上年同期下降 8%(不计入汇率变动下降 5%)。其中云计算业务收入增长了 18%(汇率调整后增长了 20%)。

IBM 系统部门 (包括系统硬件和操作系统软件业务)营收为 19 亿美元，同比增长 6%，其中 IBM Z 业务领先，营收同比增长 69%(不计入汇率变动的影响同比增长 68%)。存储系统营收增长 2%(汇率调整后增长 3%)；Power 业务营收下降。云计算业务营收增长 22%。毛利率上升 430 个基点。

IBM 全球融资部门 (包括融资和二手设备出售业务)营收为 2.65 亿美元，同比下降 25%(不计入汇率变动的影响同比下降 23%)；该业务营收下降反映了 OEM 商业融资的减少。毛利率上升 360 个基点。

2020 年第一、二季度合并数据

营收：IBM 公司 2020 年第一、第二季度合并营收为 356.94 亿美元，上年同期为 373.42 亿美元，同比下滑 4%(不计入汇率变动下降下降 1%)。

净利润：合并后净利润为 25.38 亿美元，上年同期为 40.93 亿美元，同比下降 38%。每股摊薄收益为 2.83 美元，较上年同期 4.58 美元下降 38%。

基于 non-GAAP，每股摊薄收益为 4.02 美元，而 2019 年同期每股摊薄收益为 5.42 美元，同比下降 26%。运营利润为 36 亿美元，较上年同期的 48 亿美元下降了 26%。