Digitimes：苹果最快 2021 年推出单模版 5G iPhone

IT之家7月21日消息 据 DigiTimes 今日报道，台湾业内人士透露，2020 款 iPhone 12 所有版本均支持毫米波和 Sub-6GHz 的双模 5G 网络，但 2021 年的 iPhone 13 系列（未定名）或仅能同时支持毫米波和 Sub-6GHz 中的一种制式。

DigiTimes 指出，由于目前全球 5G 市场部分地区优先选择开发毫米波和 Sub-6GHz 中的一种 5G 网络制式，故苹果很大可能会针对部分地区推出相对应的产品。该举同时有利于降低成本。此外，报道还提到，单模版5G iPhone 最快可在 2021 年上半年到来。

报道称，所有 2020 款 iPhone 预计将使用高通最新 X60 5G 调制解调器，将支持所有 5G 频段，但苹果在部分地区可能会禁用毫米波或 Sub-6GHz 网络（或为屏蔽的方式），以减少其对应的天线模块生产成本。

苹果知名分析师郭明錤今年 1 月曾表示，苹果将于今年秋季推出支持 Sub-6GHz 和 mmWave 5G 网络的机型，但具体视地区情况不同而决定（例如美国、加拿大、日本、韩国和英国即为毫米波 5G）。

IT之家了解到，该报道为台湾行业内人士分析透露，此时据苹果推出相对应的产品仍有一段时间，故不排除此后存在变动的可能。

▲ 主流厂商机型所支持 5G 网络制式，图截于 DigiTimes