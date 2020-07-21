中国电信：新建系统 100% 上云，存量系统三年上云

7 月 21 日晚间消息，中国电信近日召开视频会议，对系统全面上云工作进行部署，明确提出 “新建系统 100% 上云，存量系统三年上云”的工作目标。

会上，中国电信党组副书记邵广禄表示，中国电信不仅要做好自身的数字化转型，还肩负着以自身的数字化转型，推动全社会数字化转型的社会责任。

中国电信坚持 “业务上云”“系统上云”“网络上云”为核心的企业 “云改”发展战略。其中，“系统上云”在中国电信的 “云改”中有特殊的地位。

在推进上云进程中，中国电信以实现 “业务上云、生产上云、管理上云、数据融通、能力开放”为目标，力争在 2022 年前实现系统全面上云。

据悉，中国电信将打造云翼、云道、云眼、云桥四个集中的上云基础平台，提供 PaaS/IaaS 集成一体化服务的自助申请、分钟级开通能力，降低上云使用 PaaS 组件技术门槛，提供开发运营一体化的 Devops 环境，提供立体化的监控和智能运维能力，并实现全网 DICT 能力统一开放、统一管理、统一运营，为 31 省公司IT系统上云保驾护航。

中国电信方面称，通过全面上云，促进内外部客户数字化转型。对内，通过系统上云提升企业竞争力、提升客户感知、解决实际业务问题、降低IT总成本，促进企业数字化转型；对外，中国电信作为企业上云标杆，提供上云咨询方案、迭代云公司 IaaS/PaaS 产品和运维能力、推动业界优秀 SaaS 产品上天翼云，助力客户企业实现数字化转型。