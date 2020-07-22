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谷歌安卓 11 Go 最新规范：2GB 内存强制预装，512MB 版无法升级或支持 GMS

2020/7/22 10:08:04来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月22日消息 Google最初宣布推出Android Go，是专门针对具有1GB或更少内存的低端设备的Android修改版本。此后，谷歌更新了其主要的Android版本，去年发布了Android 10（Go版本），与Android 9 Pie （Go版本）相比，性能有所提高。

虽然低至512MB内存到1GB内存的设备可以运行Android Go，但谷歌并未强迫制造商在设备中预装Android Go。

现在，谷歌悄悄地更新了Android Go网站内容，建议显示该操作系统是为“内存少于2GB”的智能手机而构建的。外媒XDA-Developers已接触到“ Android 11 Go版本设备配置指南”的副本，该副本表明，谷歌正在强制要求将Android Go版本用于内存少于2GB的设备。该文件日期为2020年4月24日。

IT之家了解到，谷歌文件指出，从2020年第四季度开始，所有搭载不足2GB内存且搭载Android 11或Android 10的新“产品”都必须作以Android Go版本发布。此外，配备512MB内存的设备不符合升级到Android 11的资格，因为这些设备不符合运行Google移动服务（GMS）的条件。

下面是需求文档摘录：

  • 从Android 11开始，具有512MB内存（包括升级）的设备不符合预加载GMS的资格。

  • 所有预装Android 11发布的新产品（如果它们具有2GB或更少的内存），必须针对ActivityManager.isLowRamDevice() API返回true，并作为Android Go设备发布。

  • 从2020年第四季度开始，所有随Android 10一起发布的新产品（如果它们具有2GB或更少的内存）必须为ActivityManager.isLowRamDevice() API返回true，并作为Android Go设备发布。

  • 先前在标准GMS配置中以2GB内存发布的设备，不需要升级转换为Android Go配置。他们将仍然保持标准的Android系统。

所做的更改可能会改善低端设备的使用体验。此外，这也可能是由于Android系统改进而需要至少1GB的内存。

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关键词：安卓11谷歌Android 11

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