大众将推出自家充电服务 We Charge，并在欧洲建逾 15 万个充电桩

7 月 22 日消息,据国外媒体报道,为了配合旗下 ID 家族系列车型的上市,大众将推出自己的充电服务 We Charge,并在欧洲地区建设超过 15 万个充电桩。

据悉,从今年 8 月中旬开始,车主可预定并使用 We Charge 充电服务。We Charge 提供了大量与充电相关的数字功能,所有这些功能都可以通过 We Connect ID. 应用来控制。通过这款应用,用户可以轻松找到所有可用的 We Charge 充电桩。

大众表示,它针对不同的用户群体制定了三种不同的收费标准:We Charge Free(没有月租)、We Charge Go(有较低的月租)和 We Charge Plus(有更高的月租)。

据外媒报道,大众推出 We Charge 充电服务,是为了向大众 ID.3 提供支持。ID.3 是大众发布的 ID 系列电动汽车的首款车型,也是该公司首款基于全新 MEB 平台打造的电动汽车。该公司表示,首批 3 万辆 ID.3 将于 9 月开始交付。

今年 6 月份,大众正式开启了 ID.3 电动汽车的内测。该公司表示,在 9 月初正式交付之前,其员工将在未来几个星期内测试全电动 ID.3 的日常可用性。

去年 9 月,大众在法兰克福汽车展上首次展示了 ID.4,这款车是该公司电动汽车系列中的第二款量产车型,也将是首款进入美国市场的 ID 电动车。

据外媒报道,量产版 ID.4 原定于今年 4 月发布,但由于受到新冠疫情影响,发布会被取消。今年 5 月份,外媒报道称,这款车已投产。

大众计划,在 2029 年之前,推出至多 75 款全电动车型和约 60 款混合动力汽车。