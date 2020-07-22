大众将推出自家充电服务 We Charge，并在欧洲建逾 15 万个充电桩

7 月 22 日消息，据国外媒体报道，为了配合旗下 ID 家族系列车型的上市，大众将推出自己的充电服务 We Charge，并在欧洲地区建设超过 15 万个充电桩。

据悉，从今年 8 月中旬开始，车主可预定并使用 We Charge 充电服务。We Charge 提供了大量与充电相关的数字功能，所有这些功能都可以通过 We Connect ID. 应用来控制。通过这款应用，用户可以轻松找到所有可用的 We Charge 充电桩。

大众表示，它针对不同的用户群体制定了三种不同的收费标准：We Charge Free（没有月租）、We Charge Go（有较低的月租）和 We Charge Plus（有更高的月租）。

据外媒报道，大众推出 We Charge 充电服务，是为了向大众 ID.3 提供支持。ID.3 是大众发布的 ID 系列电动汽车的首款车型，也是该公司首款基于全新 MEB 平台打造的电动汽车。该公司表示，首批 3 万辆 ID.3 将于 9 月开始交付。

今年 6 月份，大众正式开启了 ID.3 电动汽车的内测。该公司表示，在 9 月初正式交付之前，其员工将在未来几个星期内测试全电动 ID.3 的日常可用性。

去年 9 月，大众在法兰克福汽车展上首次展示了 ID.4，这款车是该公司电动汽车系列中的第二款量产车型，也将是首款进入美国市场的 ID 电动车。

据外媒报道，量产版 ID.4 原定于今年 4 月发布，但由于受到新冠疫情影响，发布会被取消。今年 5 月份，外媒报道称，这款车已投产。

大众计划，在 2029 年之前，推出至多 75 款全电动车型和约 60 款混合动力汽车。