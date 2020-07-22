《英雄联盟》转区系统 2.0 上线，不会冻结原大区帐号

IT之家 7 月 22 日消息 根据《英雄联盟》官方的消息，转区系统 7 月 22 日下午 14:00 时重新开放，与旧版转区系统相比，转区系统 2.0 不会因为转区冻结召唤师在任何大区的角色，只是转区过程中会短暂临时冻结所有大区，转区完成后，召唤师将可以在原大区及新的大区进行征战。

官方公告：

1. 我们不会因为转区冻结召唤师在任何大区的角色，只是转区过程中会短暂临时冻结所有大区，转区完成后，召唤师将可以在原大区及新的大区进行征战 ;

2. 新的转区系统可转移：点券、蓝色精萃、橙色精萃、永久的英雄、皮肤、图标、守卫、表情以及云顶之弈的小小英雄、棋盘、攻击特效 ; 召唤师角色段位、英雄成就、永恒星碑、荣誉等级、符文页、海克斯道具 (除蓝色、橙色精萃)等不转移的道具以及可转移道具中原大区和目的大区重复的部分将仍然保存于原大区，召唤师们仍然可以在原大区继续使用这部分道具，也可将这些道具开启或兑换成可转移道具用于转区目的 ; 当原大区等级大于目的大区等级时，转区将交换原大区和目的大区的等级，反之则不作任何变更。

此外，我们还为各位召唤师正式转区前提供了贴心的转区快照预览功能，本次转区将要转移道具的名目及数量将更加清晰。

对于因使用转区系统 1.0(2020 年 3 月 10 前的转区)转区而被冻结了部分大区的召唤师，我们将在后续上线申请解冻功能，召唤师们可在以自愿为前提下申请解冻。

由于本次转区系统 2.0 升级和改变内容较多，系统目前还处于试运行阶段，转区人数将做少量限制，稍后会根据系统运行状况和申请人数情况逐步增加名额。再次温馨提示各位需要转区的召唤师，转区前请认真阅读转区系统 2.0 用户协议，避免不必要的损失。