郭明錤：2020 款苹果 iPhone 将搭载潜望式镜头，光学变焦性能大提升

IT之家 7 月 22 日消息 苹果分析师郭明錤发布报告称，iPhone 可能会在 2022 年使用一个特殊的潜望镜相机镜头，可以提供比目前 iPhone 上更好的光学变焦性能。

郭明錤称，韩国最佳镜头供应商 Semco 和中国最佳镜头供应商舜宇光学将分别在 2020 下半年和 2021 年进入苹果镜头供应链。郭明錤认为，Semco 将为苹果 2022 年的 iPhone 提供很大部分的新 “潜望式长焦镜头”。

目前配备潜望式相机模块的手机包括华为 P30 Pro 和三星的 Galaxy S20 Ultra，前者提供 5 倍光学变焦功能。

数码变焦可以比光学变焦距离更远，但在图像质量方面，数码变焦明显不如光学变焦。这是因为数码变焦使用软件来放大图像的某些部分，就像使用照片编辑软件进行放大一样。

IT之家了解到，苹果早在 2016 年就已经申请了潜望镜镜头的相关专利。根据专利中包含的描述，光线将通过一个主镜头导入相机，从智能手机中包含的镜子上反弹，然后将被送到一个上下移动的副镜头，以达到放大的目的。苹果将其描述为“折叠式长焦相机镜头系统”。

郭明錤还透露，iPhone 12 将使用 Semco 的滚珠式音圈马达机构，以改善手机的自动对焦功能。