创维电视谈 OLED 竞争格局：众人拾柴火焰高

7 月 22 日晚间消息，创维电视今日召开夏季新品发布会。深圳创维 - RGB 电子有限公司董事长兼总裁王志国表示，一个企业之所以有价值，在于其可以为他人创造价值。创维电视通过 30 余年的沉淀积累，已经形成了技术与服务两大核心竞争优势。

在这场发布会上，创维发布了高端 OLED 电视 S81 的升级款 S81 Pro 及 LIFErecorder 5G 盒子，同时公布了 8K 内容生态新布局，以及 Swaiot PANEL 移动智慧屏和 Swaiot CONNECTOR 百变触点适配设备的新进展。

同时，面对小米等互联网巨头入局 OLED 屏幕，创维用 “众人拾柴火焰高”来形容当前的竞争格局，“屏幕越大越好，价格越低越好是错误理念。更多厂商入局将让消费者感知 OLED 的优势所在”，而创维电视有信心在中国市场保持 “每两台 OLED 就有一台创维的市占率”。

此外，创维电视透露，在 5G 和 Swaiot 生态建设上正在持续投入，后者计划投资 15 亿元加速布局。

巨头入局是利好 创维电视将保持市占率

一年间，OLED 阵营正在不断扩大：今年上半年，华为推出了搭载 OLED 屏幕的旗舰级新品华为智慧屏 X65；不久前，小米也推出高端 OLED 电视大师系列新品。

“新兵”的入局时候将对创维电视造成冲击？

在创维电视看来，无论是华为还是小米，加入产品的技术竞争 “是件好事”。由价格战升级到产品和技术战，这是行业良性发展的前提，也是良币驱逐劣币的过程。目前，创维电视依然在中国 OLED 市场上保持产品技术以及市占率上的明显优势，一方面来自于统计数据，在今年 6 月份，创维 OLED 电视月销量达到 11181 台，在单月市占率达到了 68.96%；另一方面，创维电视是目前全球具备 OBM 自制能力的 3 大厂商之一，这足以证明创维在该领域的领先地位。

创维电视认为，从目前的市占率到产品和技术的积累和迭代来看，创维电视在各个维度都是保持领先的，现在不少互联网或硬件厂家进军 OLED，这对创维来说是利好，众人拾柴火焰高，而之前因为像乐视那样的互联网厂家在冲击整个市场，对于消费者的心智起到了一个错误的引导。很多消费者认为屏幕越大越好，价格越低越好，电视机已经没有画质上的差异，但实际上这是错误的。

随着越来越多的厂家推出 OLED，消费者接触 OLED 的频率将大幅上升，他们终将发现 OLED 跟普通液晶的画质差异。

简言之，中国消费者拥有强大的购买力，但需要对产品鉴别好坏，随着小米和华为的入局，会有更多消费者感知到 OLED 的优势所在。而创维电视在该领域有充足的技术积累，并表示有十足的信心，在中国市场持续保持每两台就有一台创维的市占率。

AI 具备核心竞争力 更看重游戏场景

除了深耕 OLED 屏幕外，AI 也为创维电视开启了新的大门。

从 2017 年起，创维电视明确了 AI 的发展方向，将计算机视觉、深度学习、自然语言交互等作为重点突破的 AI 研究方向，同时加大对人才的投入和培养，以及对相关创新项目的扶持力度。

创维电视透露，在 AI 底层技术上，在国内主要与百度合作，而海外与谷歌以及亚马逊等进行合作，从语音理解开始介入，逐步加入了语义库，去对电视的使用场景进行丰富优化。而在硬件层面，先后使用了阵列式麦克风等独家技术。目前，已经打造了创维 TrensAI VOICE 全时 AI 语音助手的一些能力和差异化，这些也是创维 AI 的核心竞争力。

例如创维电视推出的 “SKYWORTH GAMING GADGETS 游戏装备”系列，S81 Pro 成为了首台创维游戏装备，除了接口、芯片、屏体、处理引擎、VR 等功能外，其特殊之处在于，在 120Hz 4K 的屏体上加载了 VRR 技术，可让游戏过程中实现从 48Hz-120Hz 刷新率显示，“这项技术，可以避免不同的帧率情况下，游戏画面的卡顿和撕裂”。此外，CSO（Crystal Sound OLED）技术对创维也有着重要意义，“S81 Pro 是创维首款采用自制的 OLED 模组自制 (OBM) CSO 设备，能够让 12 千赫兹以上的高频信号获得 3-5 分贝的声音改善，让高频信号有一个更好的还原和声音表现”。值得一提的是，创维电视的 OBM 也在布局一些黑科技产品，但尚处保密阶段，暂未对外公布。

持续研发画质芯片 5G+8K 是未来

创维电视透露，芯片的投入，其实一直在持续进行，目前系统级芯片 SOC 在行业中已非常成熟，例如 MediaTek、MStar、华为海思等，均在 SOC 领域有很深的研究且存在垄断趋势，电视整机厂商已经无需自研，而创维电视必须要进行差异化研究，其自研芯片主要聚焦在画质芯片领域。

实际上，早在 2018 年，创维电视就发布了自主知识产权的 “变色龙 AI 独立画质芯片”，这代表了当时中国电视芯片的顶尖水准。

众所周知，画质的提升又与画质调校息息相关。一方面，调校项目需要具备资料库、经验、人才参数等一系列积累，且需要长时间沉淀；另一方面，在提升画质上需要芯片算法，而自研芯片无疑会提高成像品质。创维电视表示目前的画质，索尼、三星和创维，绝对在第一梯队。创维是目前在电视市场上，少数几个不打价格战的中国电视品牌。虽然去年以来价格战极为惨烈，但创维到目前为止都没有直接参与，原因就在于有底气。

不久前，创维集团创始人黄宏生在接受采访时表示，5G 时代将打通家空间和车空间，5G 通信一大应用是超高清视频，“5G+8K”是未来的方向，创维也在加快布局。

创维电视称，5G 是创维集团现在一个技术投入的热点方向，无论是创维数字还是创维 RGB 等，均在各自领域投入和研发 5G，如我们推出的 LIFErecorder 5G 盒子。

另外，目前创维的另一个投资重点在于 Swaiot 以及 Swaiot 生态建设。在今年 4 月，创维电视宣布将为合作伙伴和开发者提供 “五位一体”全面服务，即提供用户、渠道、开发、供应链、资金共五大方面服务。

创维电视表示，已经准备了 15 亿资金去扶持想加入 Swaiot 生态的生态合作伙伴，这块工作也在持续开展。