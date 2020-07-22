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讯飞智能学习机 X2 Pro/Z1 全新发布，首发预售价 3999 元起

2020/7/22 22:03:41来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 7 月 22 日消息 周三晚间，科大讯飞发布两款智能学习机新品 X2 Pro 和 Z1，两款新品分别售价为 4299 元和 3999 元，首发定金 100 抵 400。作为旗舰机的讯飞智能学习机 X2 Pro 完整覆盖了小学到高中的 12 年学习阶段；而讯飞智能学习机 Z1 专为初高中学生打造，适合准备中高考的学生群体。

讯飞智能学习机 X2 Pro/Z1 打造出一套高效的智慧学习方法，借助人工智能大数据分析技术，通过 1 对 1 的 A.I. 家庭教师的方式，帮助学生快速找到薄弱环节，进而有针对性地学习和巩固，科学高效地提高学习成绩。

在精准找到初高中学生弱项方面，讯飞智能学习机 X2 Pro/Z1 的 A.I. 同步精准学功能选择教材章节，通过测试快速找到学生薄弱环节，系统会个性化推荐学习路径与资源。

硬件方面，讯飞智能学习机 X2 Pro 与 Z1 整机硬件配置一致，标配 4GB 内存与 128 存储空间；正面采用 10.5 英寸大屏，并通过芯片级护眼 + 防蓝光屏幕，离屏幕距离小于 25cm 自动提醒，八重保护孩子眼睛。标配 7500mAh 电池，支持 18W 快充，在线上网课续航 5 小时 50 分钟以上。

两款新品均拥有八重护眼能力，通过了德国莱茵 TUV 低蓝光 + 泰尔实验室低蓝光护眼权威双重检测，真正从硬件上实现护眼，同步搭配护眼助手软件；还支持多点触控，并配送 A.I. 作答笔，支持笔记检测与笔锋优化。

IT之家了解到，两款新品在发布会当晚开启预售，首发定金 100 抵 400，软件终身免费升级。此外，科大讯飞设立 “讯飞智能学习机亿元奖学金活动”，使用讯飞智能学习机 X2 Pro 坚持连续打卡 150 天，就能获得 2099 元奖励。

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关键词：科大讯飞

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