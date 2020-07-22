微软 Win10 版本 1909 Build 18363.997 正式推送

IT之家7月22日消息 今年3月，微软宣布由于COVID-19疫情而暂停Windows 10的可选累积更新推送。一个月前，微软表示7月将恢复Windows 10的可选补丁推送。今天，微软正式发布了Windows 10版本1909、1903和1809的新的累积更新。

IT之家了解到，如果你使用的是Windows 10版本1909或1903，则将获得KB4559004补丁，Build 版本号分别升级到18363.997或18362.997。

下面是亮点更新内容：

更新了在某些场景下可能导致放大镜在Microsoft Excel中停止工作的问题。因此，Microsoft Excel可能也会停止工作。

更新文件资源管理器，使你可以从搜索框中删除以前的术语。

更新了一个问题，当你浏览原始图像和其他文件类型的目录时，该问题导致文件资源管理器停止工作。

更新了一个问题，该问题使系统无法识别Windows Hello面部摄像头。

更新了一个问题，该问题在使用无线广域网（WWAN）LTE调制解调器时可能会阻止Windows 10设备访问互联网。

更新了一个问题，该问题阻止家庭安全功能（例如时间限制和活动报告）在ARM64设备上运行。

Windows 10版本1903修复内容：