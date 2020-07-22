微软 Win10 版本 1909 Build 18363.997 正式推送

IT之家7月22日消息 今年3月，微软宣布由于COVID-19疫情而暂停Windows 10的可选累积更新推送。一个月前，微软表示7月将恢复Windows 10的可选补丁推送。今天，微软正式发布了Windows 10版本1909、1903和1809的新的累积更新。
IT之家了解到，如果你使用的是Windows 10版本1909或1903，则将获得KB4559004补丁，Build 版本号分别升级到18363.997或18362.997。
下面是亮点更新内容：
更新了在某些场景下可能导致放大镜在Microsoft Excel中停止工作的问题。因此，Microsoft Excel可能也会停止工作。
更新文件资源管理器，使你可以从搜索框中删除以前的术语。
更新了一个问题，当你浏览原始图像和其他文件类型的目录时，该问题导致文件资源管理器停止工作。
更新了一个问题，该问题使系统无法识别Windows Hello面部摄像头。
更新了一个问题，该问题在使用无线广域网（WWAN）LTE调制解调器时可能会阻止Windows 10设备访问互联网。
更新了一个问题，该问题阻止家庭安全功能（例如时间限制和活动报告）在ARM64设备上运行。
Windows 10版本1903修复内容：
解决了一个问题，使你无法使用Microsoft Office中的共享功能。当启用“条件访问”时，会出现这种情况。
解决了在 Microsoft Edge IE 模式下，当你从 SharePoint 网站打开多个文档时发生的问题。
解决在 Microsoft Edge IE 模式下，当您使用锚链接浏览时发生的问题。
解决了使用部署映像服务和管理 (DISM) 时，在某些情况下导致通用 Windows 平台 (UWP) 配置失败的问题。
解决了在某些情况下无法在 SharePoint 中打开文档的问题。
解决了在某些场景下可能导致放大镜在 Microsoft Excel 中停止工作的问题。因此，Microsoft Excel 也可能停止工作。
解决了虚拟桌面基础架构 (VDI) 环境中开始菜单应用程序和磁贴的问题。在你第二次登录并在非持久性虚拟桌面池中使用远程桌面用户配置文件磁盘后发生该问题。
解决了阻止你安装某些.msi应用程序的问题。当设备由组策略管理时，会发生这种情况，组策略会将AppData文件夹重定向到网络文件夹。
解决了可能导致使用自定义文本包装功能的应用程序在某些情况下停止工作的问题。
解决了使用 Microsoft Outlook 时可能会增加句柄数量的问题。
解决了一个问题，导致新的子窗口闪烁，并在配置鲜明视觉对比服务器设备上显示为白色方块。
解决了一个错误计算具有当前系统之外的Unicode字符的长路径地址的问题。
更新文件资源管理器，允许你从搜索框中删除以前的术语。
解决了浏览原始图像和其他文件类型的目录时，文件资源管理器停止工作的问题。
解决了无法迁移Windows远程管理（WinRM）服务启动类型的问题。
解决了防止物联网(IoT)设备在安装早期累积更新后激活的问题。
解决了妨碍家庭安全功能（如时间限制和活动报告）在ARM64设备上工作的问题。
解决了一个问题，即在不同用户用域凭证使用机器后，智能卡登录框中会继续显示之前的用户名提示。
解决了导致从 Windows 10 1903 版本或 Windows 10 1909 版本升级失败的问题。当系统加入Azure Active Directory并且BitLocker被配置为PIN保护器时，会发生这种情况。
解决了一个问题，当你启用远程凭证保护时，会导致lsass.exe在终端服务器上停止工作。异常代码为 0xc0000374。
解决了使系统无法识别Windows Hello面部摄像头的问题。
解决了在某些情况下，Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) 无法应用文件排除项，从而导致应用程序兼容性问题的问题。
解决了导致Microsoft Defender ATP中自动调查失败的问题。
提高Microsoft Defender ATP识别恶意代码注入活动的能力。
解决了在控制台命令输出的日、月、年字段前显示奇怪字符的问题。
更新dcpromo.exe，删除“网络访问”。当成员服务器被升级为域控制器时，限制客户机允许向SAM进行远程调用 “策略”。这允许客户机向这些域控制器进行安全账户管理器（SAM）连接。
解决了可能导致启用 Credential Guard 的 Windows 10 设备在使用机器证书时验证请求失败的问题。
解决了在事件 ID 2889 中错误地将轻量级目录访问协议 (LDAP) 会话报告为不安全会话的问题。当 LDAP 会话使用简单认证和安全层 (SASL) 方法进行认证和密封时，会发生这种情况。
解决了在运行网络文件系统（NFS）服务的服务器上，可能导致nfssvr.sys中停止错误7E的问题。
解决了导致内置的现代应用程序在配置为使用强制或漫游用户配置文件的设备上停止工作问题。错误是 802b000a (E_XAMLPARSEFAILED)。
解决了当启动分布式文件系统（DFS）复制服务时，在系统事件日志中记录分布式组件对象模型（DCOM）错误的问题。
解决了在使用无线广域网 (WWAN) LTE 调制解调器时，可能会阻止 Windows 10 设备访问互联网的问题。但是，通知区域中的网络连接状态指示器 (NCSI) 可能仍然显示您已连接到互联网。
解决了一个问题，当用户在计算机会话期间接受协助时，可能会导致微软远程协助进程（msra.exe）停止工作。错误是0xc0000005或0xc0000409。
解决了一个问题，该问题会导致服务器消息块 (SMB) 错误地使用文件的原始、缓存的非连续可用句柄，该句柄在网络错误或存储故障切换后变得无效。结果，应用程序失败显示STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR 等错误。