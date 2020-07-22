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微软 Edge 功能更新：自动切换工作 / 生活账号，移动端上线集锦功能

2020/7/22 12:12:55来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月22日消息 微软合作伙伴大会 Microsoft Inspire 2020 今日正式开启，微软在此次大会上向用户展示了其 Microsoft Edge 浏览器的一些新功能。其中包括自动切换工作 / 个人配置、移动端新增集锦功能、向收藏内容添加备注、PDF 朗读、PDF 编辑、沉浸式阅读中的翻译支持等。

IT之家了解到，Microsoft Edge 现已加入 FastTrack Ready 合作伙伴计划，并向用户提供端点数据丢失保护 （DLP）等。

▲ DLP 服务，图源微软官网，下同

  • 自动切换工作 / 个人配置：

如果用户在登陆生活账户的时候恰好收到了来自工作组的工作链接，那么 Edge 浏览器将会自动切换到另一个工作账户，从而帮助用户在相应环境下处理工作上的事务并节省切换账户的时间。用户可通过配置文件设置中的 "多个配置文件首选项" 启用该功能。

▲ 工作和生活账号切换功能

  • 移动端新增集锦功能：

得益于集锦功能，用户可以将一系列内容保存在一起。微软通过食谱举例，表示用户可通过集锦功能收集所需要的内容和信心。用户只需在 Android 或 iOS 上下载或更新到最新版本的 Microsoft Edge 浏览器即可。

▲ 手机端的集锦功能

  • 向收藏内容添加备注：

最新版本的 Microsoft Edge 浏览器以支持在收藏中的项目中添加备注，包括背景颜色和文字等。且重新排序或移动收藏内容均不会影响用户备注的内容。

  • PDF 朗读、PDF 编辑：

微软向视障人士推出了 Read Aloud for PDF 功能，且普通用户同样可使用；微软现允许直接保存 PDF 到当前版本而无需每次都新建副本。

  • 沉浸式阅读中的翻译支持功能：

Microsoft Edge 现在可以将网页文本翻译成 54 种语言中的一种，只需点击相应按钮即可。

▲ 浸式阅读器的翻译功能

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关键词：微软

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