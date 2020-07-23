谷歌安卓 11 Beta 2.5 推送，解决 Pixel 4/XL 屏幕闪烁问题

IT之家7月23日消息 外媒9to5 Google报道，谷歌本月初发布了Android 11 Beta 2，达到了平台稳定性的里程碑。这意味着，谷歌已经确定操作系统的功能和系统行为，并将专注于错误修复和稳定性改进。今天谷歌发布了Android 11 Beta 2.5系统更新，主要是修复性改进。

本次更新是次要更新，其中包含一些针对音频问题和通知抽屉问题的修复程序。IT之家获悉，该版本还解决了某些Pixel设备上闪烁屏幕问题，当启用90Hz高帧率显示模式时，在Pixel 4和4 XL上可以注意到这一问题。问题跟踪器上的响应表明Beta 2更新使问题变得更糟，因此推出了Beta 2.5修复程序。

下面是更新内容：

一般改进 修复了导致用户在拨打VoIP电话后无法在应用程序中收听或录制音频的问题。

有时，当用户从屏幕顶部向下滑动时，通知抽屉将出现。(Issue #159768228)

当屏幕设置为低亮度级别时，屏幕在某些设备上不再闪烁。（Issue＃156051413）

修复了可能导致设备间歇性重启的各种问题。（Issue＃159888167）

在正常无法显示的情况下（例如在设备重启期间），导航栏不再出现。（Issue＃159592365）

一些已进行多个Android 11更新的Pixel 4/XL设备不再阻止接收Android 10的OTA回滚更新。（Issue＃158765677） Google应用 使用“相机”应用时，视频录制不再有时中断。（Issue＃159185509）

电话拨号应用程序不再有时使用扬声器作为默认音频设备。（Issue＃159203518）

在“消息”应用中，RCS聊天功能不再有时处于“正在连接”状态。（Issue＃159786769）

Android 11 Beta 2还添加了一些新功能，例如能够在屏幕录制中捕获音频和更干净的共享菜单。谷歌还确认将不再提供Android 11 OS长截图支持。