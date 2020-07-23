从 “换壳为本”到 “换芯为本”，智能手机厂商可有新机遇？

当产品陷入瓶颈会出现什么现象？对于手机来说，是从曾经的 “换壳为本”变为了 “换芯为本”，曾经诺基亚时代的科技以 “换壳为本”，多少展现出了当年面对变局时的不思进取。而当下的 “换芯为本”，一方面代表了新老大苹果的保守，另一方面也代表了智能手机进入到了新的瓶颈期。不过，无论是 “换壳”还是 “换芯”，智能手机确实需要新的突破，不然就将继续 “PC 化”。

诺基亚的 “换壳为本”

当苹果时代来临之前，诺基亚无疑是手机领域的王者，即便是苹果 iPhone 在 2007 年横空出世之后，当年作为手机界大佬的诺基亚，也并未跟上电容屏、多点触控、Android 系统的浪潮。

反而长时间以来，继续推出着一款又一款的 S40、S60 产品，而这些产品基本上都拥有着相同分辨率的屏幕，主频提升十分有限的处理器。然而，手机外形却是在不停的变化着。甚至到了不得不推出触摸屏产品的时候，诺基亚也仅仅推出了配备电阻屏的产品，但依旧被消费者认为 5800XM 与 N97，除了多个全尺寸键盘，本质上并没太大区别。

于是，诺基亚的科技广告词 “科技以人为本”，被消费者调侃为了 “科技以换壳为本”，没有跟上时代步伐的诺基亚，在后来与微软的短暂蜜月后，最终失去智能手机市场的大好河山。它代表了上一个手机时代的瓶颈，瓶颈于 “屏幕 + 键盘”的软硬件，瓶颈于用手写笔戳戳的电阻屏。而如今的智能手机市场显然又处在了新的瓶颈之中。

苹果的 “换芯为本”

当智能手机走向电容屏与多点触控操作系统的时代后，手机无疑在向更大屏占比上努力，然而目前的刘海屏、挖空屏，甚至是升降式摄像头，无疑已经让屏占比达到了极限，为了更大的屏幕，手机只是进一步扩大屏幕尺寸而已。

在手机外观基本无法更改的情况下，当今智能手机界的老大苹果也出现了产品创新日趋保守的现象。对于自家的手机产品，苹果则从诺基亚时代的 “换壳为本”，改为了 “换芯为本”，最为明显的便是低端机型 iPhone SE 系列，外观沿用三年前的设计，但以最新型号的 A 系列处理器作为卖点。而且，目前苹果的旗舰机型，在外观设计上的变化也基本处于三年一大改的状态，已经较 iPhone 产品初期，在外观设计上两年一大改，出现了放缓的迹象。

值得关注的是，苹果还预计会让自研的 A 系列处理器应用于目前的 MacBook Air、MacBook Pro 产品线中，但有消息称，更换了自研处理器的电脑在外观上将会保持不变。如果消息属实，无疑也同样延续了目前 “换芯为本”的状态。

实际上，目前不少品牌的笔记本产品线基本上都延续着 “换芯为本”的节奏，每年的例行更新基本上只是更换更快的处理器，以及更大容量的内存与硬盘，外观基本很少改动。手机好在其背面还在继续着摄像头颗数不断增加的趋势。但笔记本产品线似乎在预示着智能手机未来的命运，一旦创新乏力，产品也将开始缺乏吸引力。

其它厂商可有新机遇？

尽管作为行业老大的厂商，已经开始了 “换芯为本”的保守策略，但其它手机厂商显然也都想把皇帝拉下马。这就需要如同当年苹果 iPhone 一般的突破性创新，彻底改变手机的旧有形态。

目前最有可能让智能手机突破瓶颈的无疑就是柔性屏幕的应用，去年三星的 Galaxy Fold、摩托罗拉的 Razr 已经吸引了大量消费者的眼球，并让不少人肯于花费更多的金钱来购买尝试。今年的三星的 Galaxy Z Flip 已经在年初打响了头阵，并将在近期发布 5G 版产品，同时 Galaxy Z Fold 2 也即将到来。摩托罗拉 Razr 2 也已经正式入网。显然，不少手机厂商已经看准了柔性屏幕在未来手机中所能带来的商机，并且让手机在外观设计上也开始重新焕发出新意。

微软 Surface Duo 原型机照片也在近期流出，该产品于去年正式对外公布，并预计会在今年进行发售。尽管没有采用柔性屏幕，但仍然采用了折叠双屏的设计，基于 Android 系统，采用 Microsoft Launcher 6。而从照片来看，该产品将可支持使用 Surface Pen，并配备一个可用于充电和文件传输的 Type-C 接口。

有意思是，作为老大的苹果，也时不时被曝光正在申请不同类型的折叠屏专利，在设计思路上与微软 Surface Duo 有着异曲同工之处。显然，苹果依旧在保持着目前的保守策略，一旦市场与技术成熟，也很跟进发布自己的折叠屏产品。

但是，就如同当年的初代 iPhone 一样，对于当时的手机行业来说，颇有些降维打击的意味。不过，一下次革手机命的，也许不一定是手机自己，VR、AR 产品正在因为 5G 焕发新的生机，可穿戴设备如果在能够解决续航的情况下，有着会比手机更强的使用黏度。这些产品的蓄势待发，都将会影响用户对于手机的依赖程度，进而让手机变得更加 “PC 化”，只能维持这 “换芯为本”式的更新。