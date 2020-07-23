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百公里加速 1.9 秒！马斯克：新一代特斯拉 Roadster 跑车最早明年在加州投产

2020/7/23 18:01:27来源：TechWeb作者：小狐狸责编：远洋评论：

7 月 23 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆 · 马斯克透露，该公司的新一代 Roadster 跑车最早明年在加州弗里蒙特工厂投产。

这款跑车于 2017 年发布，最初计划于 2020 年开始交付。当特斯拉首次发布这款车时，该公司声称，这款跑车的百公里加速只需要 1.9 秒，单次充电可行驶 620 英里（约合 998 公里），且最高时速超过 250 英里 / 每小时（约合 402 公里 / 每小时）。

此前，特斯拉首席设计师弗朗茨 • 冯 • 霍兆森（Franz von Holzhausen）表示，这款全电动超跑自问世以来一直处于进化过程中，这些变化将使这款量产版跑车无论从哪方面看都比原型车更好。

此外，马斯克此前曾表示，新一代 Roadster 跑车的性能将达到汽油或柴油动力汽车无法企及的水平。去年 1 月份，他还曾表示，这款跑车可以在路面上飞行。

据悉，这款跑车的起售价为 20 万美元（141.384 万元），与一辆配置中等的保时捷 Taycan Turbo S 大致相当。

据报道，特斯拉将在其弗里蒙特工厂生产 Roadster 跑车。目前，该工厂正在生产 Model S 和 Model X。

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关键词：特斯拉

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