马斯克：特斯拉将推两款新车型，包括紧凑型汽车

北京时间 7 月 23 日晚间消息，据国外媒体报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）今日初步证实，继电动皮卡车 CyberTruck 之后，特斯拉计划推出另外两款新产品，其中包括一款紧凑型电动汽车。

去年 11 月，特斯拉发布了 CyberTruck 电动皮卡车。马斯克当时在 CyberTruck 发布会上表示，这是特斯拉最近一段时间内最后一款新产品。

但近期，多种迹象表明，特斯拉正计划在未来几年内推出其他一些电动汽车。例如，马斯克今年早些时候曾表示，特斯拉将在中国为全球市场设计一款电动汽车，并发布了一款紧凑型汽车的设计图。

此外，一名加州官员表示，特斯拉正在为马斯克旗下公司 Boring Company 生产一款 12 座的电动面包车。

对于上述两款潜在新产品，马斯克今日发表了最新评论。

在特斯拉 2020 年第二季度财报电话会议上，马斯克回答了有关未来特斯拉汽车的问题，提到了一款紧凑型电动汽车和一款更大容量的汽车。

马斯克说：“我认为，我们不能对还没有公开宣布的详细路线图发表评论，因为我们想把它留到产品发布时再做评论。但我们可以合理地假设，我们将制造某种紧凑型汽车，可能还会制造某种容量更大的汽车。在某种程度上，这些都是很可能发生的事情。但我确实认为，Model 3 和 Model Y，以及 CyberTruck 和 Semi 还有很长的路要走。在该过程中，我想我们会做一些显而易见的事情。”

业内人士称，虽然马斯克的这番评论属于试探性的，但他也指出了特斯拉产品路线图中的特定新车型。

有分析人士称，如果这些新的汽车项目进展速度快于马斯克的评论，也不会感到惊讶。毕竟，对于其中的紧凑型汽车，特斯拉已经开始公开接受设计意见书。

至于 “更大容量的汽车”，除了与 Boring Company 合作的加州官员提到外，马斯克早在 2016 年的 “总体规划第二部分”中，就首次提到特斯拉将制造一款电动面包车。

至于 CyberTruck 电动皮卡车，特斯拉计划在 2021 年末推向市场。本月初，特斯拉 Cybertruck 中国官网已开启预订，订金为 1000 元，提供单电机后轮驱动、双电机全轮驱动和三电机全轮驱动三款车型。