特斯拉需求量提升，马斯克呼吁矿商多挖镍

北京时间 7 月 23 日晚间消息，据外媒报道，特斯拉公司 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）呼吁矿场开采更多的镍金属，镍是电动汽车电池中的关键成分。马斯克警告说，目前电池的生产成本依然是限制特斯拉增长的一大重要因素。

马斯克在本周三举行的财报电话会议上表示：“如果你能以环保的方式有效地开采镍矿，特斯拉将会为你提供一份长期的大额合同。”

镍金属可以提升电池的能量密度，从而让电动汽车拥有更长的续航能力，即一次充电后可以跑得更远。当前，特斯拉对这种金属的需求超过了以前任何时候，因为他们正在发展其卡车和太阳能项目，而这两个项目都需要使用大量的镍。

马斯克在呼吁加大镍的开采量的同时，这种电池材料的价格也正在谷底徘徊。今年 3 月，镍的价格降至 14 个月以来的最低点，为 10865 美元每吨，随后又提升至 13180 美元，但是与去年 9 月出现的 5 年来最高价相比依然下跌了 30%。然而，交易商和分析师都认为，特斯拉对镍的需求量，不足以让采矿商对开采量的提升进行投资，而且特斯拉的需求也无法在中短期内提振镍的价格。

当前特斯拉所使用的电池为来自韩国企业 LG 化学的镍钴锰（NCM）三元锂电池，以及来自日本企业松下的镍钴铝（NCA）三元锂电池。这两家企业都拥有很长的供应链，他们都从采矿企业处直接购买镍金属。而特斯拉从未对外披露过其供应链中有镍金属开采企业。

澳大利亚国民银行的拉克伦 · 肖（Lachlan Shaw）表示，鉴于特斯拉非常关注可持续发展，该公司可能更倾向于从开采高等级硫化镍矿石的矿商处采购，因为与红土矿石相比，这种矿石在加工过程中所需要的电力更少。当前世界上有三个主要的镍供应商，分别是来自巴西的 Vale、俄罗斯的 Norilsk Nickel，以及澳大利亚的 BHP Group。

虽然与钢铁等传统行业相比，电动汽车消耗的镍金属的数量较少，但是电动汽车依然被镍金属矿商视为是增长速度最快的市场。

市场研究机构 Wood Mackensie 表示，2019 到 2025 年间，电动汽车电池的镍用量预计将激增 64%。但是该机构也表示，采矿行业在增加产能方面一向速度很慢，因此对于这个行业来说，满足市场需求将会成为一个挑战。

本周三特斯拉发公布了其第二季度利润，但是马斯克表示，未来该公司将主要关注增长，而不是利润。此外，马斯克表示特斯拉还有另外一个重要工作：降低特斯拉车辆的售价。马斯克表示：“特斯拉增长的真正限制，是电池芯的生产成本。”他还表示，特斯拉将扩大与松下以及宁德时代的合作，并且 “有可能与其他企业展开合作”。

特斯拉计划将于今年 9 月份举办 “电池日”（Battery Day）活动，届时他们将公布其最新的电池技术。