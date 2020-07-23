ROG 游戏手机 3 正式发布：骁龙 865 Plus+16GB 内存，6999 元起

IT之家 7 月 23 日消息 ROG 今晚在国内正式发布了 ROG 游戏手机 3，搭载了骁龙 865 Plus 处理器、144Hz AMOLED 屏，最高 16GB 内存，售价 6999 元起。

ROG 游戏手机外观采用机甲风设计，背面为电驭科幻纹路背盖设计，有精英版、经典版和至尊版三款型号，精英版是黑色，经典版核和至尊版是黑色 + 透明视窗散热鳍片设计。

ROG 游戏手机 3 采用 6.59 英寸 2340x1080 AMOLED 屏幕，支持最大 144Hz 刷新率、270Hz 触控采样率，触控响应时间只要 25 毫秒。屏幕亮度达 650nits，支持 113% DCI-P3 色域及 10bit HDR，Delta-E<1，还支持德国莱茵硬件低蓝光护眼认证，另外手机采用屏下指纹识别技术。

性能方面，ROG 游戏手机 3 精英版搭载骁龙 865，经典版和至尊版则搭载骁龙 865 Plus，性能较骁龙 865 提升 10%，全系配备 LPDDR5 RAM 及 UFS 3.1 存储，12+128GB 起，最高 16GB 内存、512GB 存储。手机电池拥有 6000mAh 超大容量，还支持 30W 快速充电。

ROG 游戏手机 3 后置三摄，分别是 6400 万像素索尼 IMX686 主摄，拥有 F1.8 的光圈和 1.6um 的大像素尺寸；1300 万像素的 125 度超广角镜头，还有一颗 500 万像素的微距镜头，前置 2400 万像素单摄。

其它方面，ROG 游戏手机 3 配备了前置双扬声器，支持听音辨位。USB-C 接口为中置设计，还有侧边定制接口，机身侧边还有支持触控传感与屏幕映射的 AirTriggers 3.0 超声波肩键。

此外，官方还发布了 Kunai Gamepad 双控手柄、TwinView Dock 双屏扩展盒、AeroActive 散热器与炫光保护壳等。

IT之家了解到，售价方面，ROG 游戏手机 3 精英版（12+128GB）售价 3999 元，经典版（12+128GB）售价 4299 元，经典版（12+256GB）售价 4699 元，至尊版（12+512GB）售价 6999 元，至尊版（16+512GB）售价 7999 元。

《【IT之家评测室】ROG游戏手机3上手，270Hz触控采样率打游戏有多爽？》