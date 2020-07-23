特斯拉未来增长点不在汽车，能源业务将推动市值破万亿

北京时间 7 月 23 晚间消息，据国外媒体报道，风险投资专家、Social Capital 公司 CEO 查马斯 · 帕里哈皮蒂亚（Chamath Palihapitiya）今日表示，特斯拉未来的增长点不再是汽车，而是其能源业务。

帕里哈皮蒂亚今日在接受媒体采访时称：“在电气化和脱碳方面，能源业务是未来的焦点。特斯拉未来的增长点不再是汽车，那只是第一波增长。”帕里哈皮蒂亚认为，能源业务将推动特斯拉市值突破万亿美元。

事实上，特斯拉股价也一直在朝这方向发展。去年的此时，特斯拉股价约为 260 美元。而如今，其股价已突破 1500 美元。本月早些时候，特斯拉的市值首次超越丰田汽车，成为世界上最具价值的汽车制造商。7 月 1 日，特斯拉的市值为 2065 亿美元，而丰田汽车的估值为 2020 亿美元。截至当地时间周四上午，特斯拉市值为 2953 亿美元。

到目前为止，与其关键的汽车部门相比，特斯拉的能源业务一直处于次要地位，但马斯克一直在推动其增长。昨日，特斯拉刚刚发布了 2020 年第二季度财报，其能源储存业务 Megapack 首次实现盈利。同时，太阳能屋顶业务 SolarCity 的安装量环比约两倍。

特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在财报电话会议上称，从长远角度讲，特斯拉能源业务将与拉汽车业务相差不多。总体而言，能源这一块市场是大于汽车市场的。

马斯克还表示，为了实现一个由更加可持续性能源为基础的未来，需要实现能源生产的可持续性。这基本上会是太阳能，然后是风能。另外，还得有大量的电池来储存这些能量。