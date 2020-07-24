三星 Galaxy Note 20/Ultra 最新高清图曝光：颜色阵容基本确认

IT之家 7 月 24 日消息 继此前德媒放出有关 Galaxy Note 20/Ultra 的相关信息后，今日知名爆料人士 @Evleaks 曝光了多张 Note 20/Ultra 高清渲染图。

IT之家了解到，从图片来看，Galaxy Note 20 有铜色、绿色和灰色三种颜色，Note 20 Ultra 会有黑色和铜色两种颜色。

配置方面，三星 Galaxy Note 20 采用 6.7 英寸 FHD+ 60 Hz 平面屏幕，分辨率为 2400x1080；拥有金属边框 + 塑料背板；搭载 Exynos 990 并辅以 8GB+256GB 存储方案且不支持可扩展存储；采用 1200 万像素后置三摄，由 1200 万像素主摄（f/1.8）+1200 万像素超广角（f/2.2）+6400 万像素长焦（支持 3 倍光学变焦 + 30 倍的数码变焦 + 8K 的视频录制，f/2.0）组成，前置摄像头为 1000 万像素；拥有 4300mAh 电池，可在 30 分钟内快充至 50%，支持反向无线充电、无线 Dex、IP68 级防尘防水。

三星 Galaxy Note 20 Ultra 采用 6.9 英寸 Super AMOLED Infinity-O 屏幕，拥有 WQHD +（3200×1440）分辨率与 19.3:9 长宽比，支持 120Hz 动态刷新率与 HDR10 +，覆盖第七代大猩猩玻璃；搭载 Exynos 990 处理器，配备 12GB 内存与 256GB / 512GB UFS 3.1 存储，内置 4500mAh 电池；前置 10MP f/2.2 摄像头，后置 108MP（f / 1.8）+12MP（f / 2.2）+12MP（f / 3.0）相机组合，支持 5 倍光学变焦、激光自动对焦、8K 视频录制等功能。

此外三星 Galaxy Note 20 Ultra 还支持双 SIM + eSIM、蓝牙 5.0、USB Type-C（Gen 3.2）、NFC、WiFi 6、无线 DeX 等功能，其全新 S Pen 响应时间为 9 毫秒，拥有人脸识别与屏幕指纹功能。

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