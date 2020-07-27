日本公司研发出可在海水中降解的购物袋：一年即可分解

IT之家 7 月 27 日消息 日本公司开发出了可在海水中降解的购物袋，有助于减少海洋中的塑料垃圾。

据 NHK 报道，三菱化学和一家包装材料制造商借鉴微生物溶解土壤中垃圾的机制，研发了这种塑料袋。据介绍，这种购物袋的材料由甘蔗等植物成分制成，很容易在海水中分解，而海水中的微生物含量通常比土壤少。他们说，这种袋子在海水中完全分解需要一年左右的时间。

由于制造这种袋子需要一种先进的技术，这使得它们的价格将是传统塑料袋的 6 倍以上。三菱化学的一位高管说，公司希望通过推广使用这种袋子来帮助解决海洋塑料垃圾的问题。

IT之家了解到，日本最大的购物袋制造商 Fukusuke Kogyo 与群马大学联合也开发了一种类似的可生物降解购物袋，正准备销售该产品。本月早些时候，日本政府开始要求所有零售商向顾客收取塑料购物袋费用。

值得一提的是，国家发改委、生态环境部等九部门日前联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，提出自明年 1 月 1 日起，在直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所，餐饮打包外卖服务以及各类展会活动中，禁止使用不可降解塑料购物袋，但是暂不禁止连卷袋、保鲜袋和垃圾袋。