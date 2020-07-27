中国电信一分公司致歉：线路迁移系为留住客户，假借政府等进行宣传

7 月 27 日晚间消息，针对 7 月初中国电信股份有限公司枣庄市中分公司张贴的 “冯刘耀村电信线路 8 月 5 日前办理迁移的公告”一事，中国电信股份有限公司枣庄市中分公司发布致歉声明称，系我公司为了留住客户，假借政府及拆迁办、指挥部名义进行宣传。

中国电信股份有限公司枣庄市中分公司表示，对未搬迁的正常居民用户，承诺网络通讯正常使用、 不断；对已经搬迁的居民用户，提供及时的移机服务；我公司坚持用户至上、用心服务，继续为您提供优质服务。

据澎湃报道，中国电信股份有限公司枣庄市中分公司一相关员工证实，上述声明确实出自该分公司，其目的也是为了给当地居民做好服务，不影响用户使用。

以下为致歉声明全文：

致歉声明

冯刘耀村广大村民：

关于今年 7 月初我公司张贴的 “冯刘耀村电信线路 8 月 5 日前办理迁移的公告”，系我公司为了留住客户，假借政府及拆迁办、指挥部名义进行宣传，给大家造成了误解和不便，在此表示诚挚歉意! 敬请广大村民给予谅解。

现郑重声明如下 :

1、对未搬迁的正常居民用户，承诺网络通讯正常使用、 不断。

2、对已经搬迁的居民用户，提供及时的移机服务。

3、我公司坚持用户至上、用心服务，继续为您提供优质服务。

请广大居民给予监督、支持!

中国电信股份有限公司枣庄市中分公司

2020 年 7 月 26 日