宝马发布 4 款车内科技：iPhone 开门，车载 “西瓜视频”

7 月 27 日，在 “2020 宝马科技日”上，宝马发布了包括用 iPhone 来解锁座驾、车载 “西瓜视频”、停车场室内地图功能等车内科技。

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示：“ 中国的数字化发展非常迅速，具有广阔前景的同时也充满挑战。宝马对于数字化拥有清晰的发展规划，将不断提升系统整合能力和自主研发的‘硬核’实力，坚定地继续投资中国。同时，宝马秉承开放合作的态度，通过与合作伙伴的优势互补，共同推动创新数字化发展，最终是要让我们的客户受益。”

全新一代 BMW 数字钥匙，只需将兼容的 iPhone 贴在驾驶席的门把手感应区域 4 厘米内，就能解锁 / 锁定车辆；将 iPhone 放在车内智能手机托盘上，并按下 “启动”按键，就能启动发动机。此外，还可把数字钥匙的使用权限分享给最多 5 位好友，同一部手机可支持多个数字钥匙。钥匙存储在 iPhone 的安全芯片里，无须担心 “被黑”；当手机没电关机了，数字钥匙还能继续使用至少 5 小时；在使用 iPhone 解锁车辆时，可为数字钥匙设置指纹或面部识别解锁；万一手机丢了，可通过 iCloud 远程冻结数字钥匙，防止可能造成的财产损失。

据悉，全新一代数字钥匙同时兼容 Apple Watch。2020 年 7 月以后生产的配备 BMW iDrive 7.0 的多款 BMW 车型上可使用，比如：新 BMW 3 系、X5、X6、X7、X5M、X6M、8 系和 Z4。

发布会上，宝马与腾讯宣布开展数字化合作，将把车载轻应用生态 “腾讯小场景”和 “微信车载版”引入 BMW 车上。宝马与腾讯合作的首批精选 “小场景”将于今年年内在中国市场推出，内容涵盖资讯、美食、娱乐、出行、教育等维度。例如：首批上线的 “星美食”，既可搜索美食信息，也可进行餐厅预订。

此外，宝马发布了 BMW 车上的首个在线短视频—车载 “西瓜视频”，基于安全第一的原则，当车速超过 5 公里 / 小时，视频内容将不再可见。车载 “西瓜视频”将装配在 2020 年 7 月以后生产的配备 BMW iDrive 7.0 的 BMW 车型上，例如：全新 BMW 4 系双门轿跑车和 BMW 6 系 GT 等。其他配备了 BMW iDrive 7.0 的 BMW 车型可通过软件升级的方式获取该功能。

针对不少用户在大型地下停车场容易 “迷路”和 “盲找”车位的痛点，宝马推出停车场室内地图功能。当把车开到地下停车场入口时，中控屏的导航页面上会自动出现提示条，告知有停车场室内地图可以使用。目前，北京和上海共有近百个停车场支持该功能，未来宝马将逐步在全国推广。2020 年 7 月以后生产的配备 BMW iDrive 7.0 的 BMW 车型上可使用，如：新 BMW 3 系、X5、X6、X7 等。其他配备了 BMW iDrive 7.0 的 BMW 车型可通过软件升级的方式使用该功能。